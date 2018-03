Video/ Salernitana Avellino (2-0): highlights e gol della partita (Serie B 30^ giornata)

Video Salernitana Avellino (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita della Serie B, 30^ giornata. Ai granata bastano le reti di Klyne e Sprocati nel primo tempo.

12 marzo 2018 Fabio Belli

Video Salernitana Avellino (LaPresse)

Derby trionfale per la Salernitana, che supera con un secco 2-0 un Avellino mai entrato in partita. Un successo che permette alla formazione granata di veleggiare per mari ben più tranquilli nel campionato di Serie B a quota 37 punti, staccando a 34 un Avellino che resta invece a sole tre lunghezze di distanza dal Novara quintultimo e, conseguentemente, dalla zona play out. Partita che prende subito un indirizzo ben preciso, al 9’ Kiyine per la Salernitana cerca il jolly dalla distanza e trova la decisiva deviazione di Kresic, che beffa Lezzerini regalando il gol del vantaggio ai padroni di casa e scatenando l’entusiasmo dei tifosi dell’Arechi. Che aumenta esponenzialmente al 18’, con un grande break di Bocalon che ruba palla a centrocampo e serve Minala, che a sua volta pesca Sprocati in area. Il diagonale dell’attaccante non lascia scampo a Lezzerini e la Salernitana si porta già sul 2-0.

BIANCOVERDI KO

Avellino tramortito e incapace di reagire, al 38’ Novellino inserisce Asencio per Bidaoui per scuotere i suoi e Radunovic prima dell’intervallo deve salvare su un pericoloso colpo di testa di Ardemagni. E’ l’unico vero sussulto degli irpini che naufragano definitivamente nella ripresa. A metà secondo tempo un fallo di manco di Asencio vale un calcio di rigore che Zito si fa però parare da Lezzerini. Poco male per la Salernitana che chiude in doppia superiorità numerica, con l’Avellino che cede al nervosismo e resta in nove per le espulsioni di Molina ed Asencio.

