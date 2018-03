Video/ Sassuolo Spal (1-1): highlights e gol della partita (Serie A 28^ giornata)

Video Sassuolo Spal (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita valida nella 28^ giornata della Serie A. Un punto a testa, ma gli emiliani si mangiano le mani (rigore sbagliato).

Video Sassuolo Spal (LaPresse)

Finisce 1-1 il derby tra Sassuolo e Spal. Succede (quasi) tutto in 4 minuti, a cavallo della mezzora. Prima segna Antenucci sotto il settore ospiti, poi i padroni di casa trovano un rigore realizzato da Babacar. Nel finale di primo tempo il Sassuolo si divora il vantaggio con Politano (rigore sbagliato) e Ragusa (traversa). In classifica le due squadre rimangono a pari punti ma si fanno raggiungere dal Crotone: 16esimo posto con 24 punti. Nel prossimo turno Udinese – Sassuolo e Spal – Juventus.

SINTESI PRIMO TEMPO

Beppe Iachini schiera il Sassuolo con il 4-3-3. Tra i pali Consigli, in difesa Pol Lirola, Goldaniga, Acerbi e Peluso. In mediana Missiroli, Magnanelli e Duncan. In attacco Politano, Babacar e Ragusa. La Spal è invece in campo con il 3-5-2. In porta Meret, difesa occupata da Cionek, Vicari e Felipe. A centrocampo da destra verso sinistra Lazzari, Grassi, Schiattarella, Kurtic e Costa. In avanti Paloschi e Antenucci. Arbitra il sig. Doveri di Roma 1. Atteggiamento timido delle due squadre in questo avvio. Schiattarella avanza palla al piedi, poi sbaglia il passaggio verso il limite dell'area. Recupera Missiroli. Al 14esimo i neroverdi sfiorano il gol con Goldaniga. Sugli sviluppi di un angolo l'ex Palermo salta più in alto di tutti e impatta di testa, senza però inquadrare lo specchio della porta. Apertura a destra per Lazzari, che viene steso da Ragusa: giallo per l'ex Reggina. Costa va alla battuta del calcio di punizione da posizione defilata: il suo tiro a giro viene deviato in angolo da Consigli in tuffo. Paloschi scarica su Schiattarella al limite, anticipato il mediano al momento del tiro. Sugli sviluppi di un corner per il Sassuolo, Acerbi svetta in area ma il suo colpo di testa non è né potente né preciso. Gli ospiti sbloccano il risultato al 28esimo. Kurtic appoggia fuori area a Schiattarella, che vede l'inserimento in area di Antenucci e lo premia con un gran filtrante. Davanti al portiere il capitano della SPAL calcia e fa passare la sfera sotto alle gambe di Consigli. La reazione del Sassuolo non tarda ad arrivare. Un paio di minuti dopo Politano crossa in area ma il suo suggerimente viene interrotto dal braccio di Lazzari: rigore. Dal dischetto si presenta Babacar che spiazza Meret e firma subito il pari. Ancora i padroni di casa: iniziativa di Politano, che avanza palla al piede, entra in area e fa partire la conclusione, murata però da Vicari. Peluso nel frattempo viene ammonito per un'entrata dura ai danni di Antenucci. Cionek stende Ragusa e si becca il giallo. Al 43esimo Duncan, dopo un calcio d'angolo, riscodella sul secondo palo verso Babacar. Controcross dell'ex Fiorentina, ma Grassi allontana. Protestano i padroni di casa per un presunto tocco di mano di Grassi. Dopo qualche secondo Doveri va a consultare il Var e indica il dischetto. Questa volta tocca a Politano. Il numero 16 sceglie il suo lato sinistro, ma Meret intuisce, si distende e devia in angolo mentre Babacar sgrana gli occhi. Nel recupero ancora rimorsi per il Sassuolo. Cross al centro verso Babacar e Ragusa. Il numero 90 colpisce di testa, ma spedisce sul legno.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessun cambio all'intervallo: in campo gli stessi ventidue del primo tempo. Palla in profondità per Antenucci, beccato però in posizione irregolare. Missiroli vede il corridoio per Lirola sulla destra e prova a sfruttarlo, ma Costa capisce tutto e recupera la sfera. Ci prova Acerbi. Mischia nell'area della SPAL. Batti e ribatti, alla fine arriva con la punta Acerbi, il cui tentativo termina alto sopra la traversa. Lazzari interviene da dietro su Ragusa e si becca l'ammonizione. Sostituzione per il Sassuolo: fuori Duncan, dentro Mazzitelli. Apertura a sinistra per Ragusa. Il suo cross dal fondo viene sporcato, ma Missiroli riesce comunque ad incornare in area, senza dare forza: blocca senza problemi Consigli. Al 69esimo ci prova Babacar. Cross di Ragusa, Politano in spaccata colpisce Babacar. L'ex Fiorentina riesce a controllare in area e calciare di punta, ma Meret ha un buon riflesso e dice di no. Sostituzione per il Sassuolo: fuori Paloschi, dentro Floccari. Sostituzione per il Sassuolo: fuori Missiroli, dentro Matri. Adesso il Sassuolo ha aumentato il ritmo. In questo finale assalto alla porta di Meret per una rete che sarebbe fondamentale. La Spal è però guardinga e sfiora il gol. Costa fa partire il traversone dalla fascia sinistra a rientrare. In area Grassi colpisce di testa, ma Consigli dice di no. Si alza poi la bandierina per fuorigioco. Sostituzione per la SPAL: fuori Costa, dentro Dramé. Schiattarella va alla battuta di una punizione. Palla scucchiaiata al centro, ma troppo profonda per tutti. Sostituzione per il Sassuolo: Adjapong prende il posto di Ragusa. Grassi e Mazzitelli vengono ammoniti per reciproche scorrettezze. Sostituzione per la SPAL: fuori Schiattarella, dentro Everton Luiz. Il match termina 1-1.

