Video/ Sudtirol Renate (0-0): highlights della partita (Serie C 29^ giornata)

Video Sudtirol Renate (risultato finale 0-0): highlights e gol della partita valida nella 29^ giornata di Serie C. Reti bianche al Druso: i biancorossi sono settimi.

12 marzo 2018 Fabio Belli

Video Sudtirol Renate (LaPresse)

Hanno chiuso a reti bianche la loro sfida il Sudtirol ed il Renate. Un punto che può stare obiettivamente bene ad entrambe le formazioni, con gli altoatesini che trovano il loro terzo risultato utile consecutivo consolidandosi al sesto posto in classifica, in piena zona play off nel girone B di Serie C. Dall’altra parte, il Renate interrompe una lunga emorragia di sconfitte, trovando quello che è il proprio primo punto del 2018. I gol non sono arrivati ma le occasioni non sono mancate da una parte e dall’altra. Al 25’ gli altoatesini hanno trovato il gol con Moriconi su sponda di Sgarbi su azione da calcio d’angolo, ma l’azione viene annullata per posizione di fuorigioco. Il Renate va vicino al vantaggio al 34’ con una grande giocata di Gomez che elude la guardia di due avversari e si ritrova a tu per tu con Offredi, scegliendo però la potenza al posto della precisione al momento della conclusione, con l’estremo difensore di casa che può sventare l’occasione. Ancor più grande per gli ospiti al 38’ è l’opportunità per Lunetta, che divora un gol dopo un rimpallo vinto, calciando a lato un vero e proprio rigore in movimento. Il Sudtirol reclama però per un fallo in area su Costantino, dal quale non scaturisce un rigore.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Sudtirol cerca il gol con maggiore convinzione, la miglior parata della partita è quella di Di Gregoria che al 29’ salva tutto su una conclusione acrobatica di Gyasi, col portiere del Renate bravo in precedenza nel fermare Candellone lanciato a rete. Nei 4’ di recupero, conclusione di Sgarbi per i padroni di casa sull’esterno della rete, ma lo 0-0 non si sblocca.

