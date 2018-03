Ankara Perugia/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Champions league play off 12)

Diretta Ankara Perugia: info tv e streaming video. La Sir di Bernardi approda ai play off 12 della Champions League: di contro però ecco i truchi con tre grandi ex del match.

13 marzo 2018 Michela Colombo

La formazione di Perugia (da Facebook ufficiale)

Ankara-Perugia, diretta dagli arbitri Wim Cambrè e Sabine Witte, è la partita di volley in programma oggi martedi 13 marzo alla Tvf Sc Basket Sports Hall di Ankara: fischio d’inizio atteso alle ore 15.30 ora italiana. Nuovo appuntamento in Europa per la Sir: ecco che la compagine di Lollo Bernardi dopo aver trionfato nella fase a gironi si gioca ora un posto per entrare nel tabellone della Final Four della Champions league. Il banco di prova non è certo semplice, benchè gli umbri siano una delle formazioni più in forma del continente. Di contro infatti ci sarà l’Halkbank dei grandi ex Nemanja Petric e di Velizar Chernokozhev, guidati da Slodoban Kovac altra grande conoscenza del volley italiano.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che, come in precedenza nella fase a gironi della Champions League, anche questa sfida per i play off a 12 tra Ankara e Perugia sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma di Sky. Punto di riferimento, a partire dalle ore 15.30 il canale Fox Sport HD, al numero 204 del telecomando: diretta streaming video della partita garantita per gli abbonati tramite l’app Sky Go.

IL CONTESTO

Considerando storia, numeri, stato di forma e protagonisti attesi oggi in campo a in terra turca vediamo bene che la partita tra Perugia e Ankara in questi play off a 12 si annuncia come uno scontro tra titani di cui è difficilissimo fare un pronostico. Se infatti il cammino in europa come nel campionato della Superlega della squadra di Bernardi è ben noto per i record toccati (6/6 successi in coppa e primo posto in classifica al termine della regular season della serie A1), pure i turchi hanno di che vantarsi alla vigilia del fischio d’inizio. L’Halkbank ha infatti avuto accesso a questa fase del tabellone della Champions League tra le miglior seconde, avendo terminato la propria fase a gruppi alle spalle della Friedrichshafen con 9 punti e solo due KO rimediati nel gruppo B. A ciò si aggiungono poi numeri impressionati per quanto riguarda le competizioni nazionali. La squadra di Kovac (ex tecnico di Perugia tra l’altro) sta ora affrontando le semifinali scudetto del primo campionato turco, dopo aver chiuso la stagione regolare da prima in classifica con 56 punti e solo due KO nel tabellino. Vediamo bene quindi quanto detto prima: oggi si accenderà uno scontro tra grandi favorite al titolo della Champions League: chi vincerà?

© Riproduzione Riservata.