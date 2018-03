Bari Spezia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Bari Spezia info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del recupero di Serie B che si gioca oggi al San Nicola

13 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Bari Spezia (LaPresse)

Bari Spezia sarà diretta dall’arbitro Fourneau; la partita, valida come recupero della ventottesima giornata di Serie B 2017-2018, si gioca alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, martedì 13 marzo, allo stadio San Nicola dove i padroni di casa del Bari allenato da Fabio Grosso ospiteranno lo Spezia di Fabio Gallo nella partita che lo scorso 27 febbraio fu rinviata a causa del maltempo che imperversava sull’Italia. Il Bari ha 45 punti, è in piena zona playoff ed è una delle squadre che ha ancora ben due partite da recuperare, di conseguenza nella migliore delle ipotesi potrebbe addirittura essere virtualmente terza: bisogna però riscattare la beffa subita sabato nei minuti di recupero contro la Pro Vercelli, che è costata ben due punti. Oggi dunque una vittoria sarebbe molto importante, anche perché allontanerebbe una pericolosa inseguitrice.

Lo Spezia infatti è insieme alla Cremonese al nono posto della classifica di Serie B, con 40 punti: se il campionato finisse oggi, i liguri e i lombardi sarebbero le prime squadre escluse dai playoff. L’obiettivo dello Spezia è dunque chiaro: azzerare il ritardo dalle prime otto. Oggi per la squadra di Fabio Gallo ci sarà un impegno molto difficile, però un colpaccio darebbe enorme forza alla rincorsa dello Spezia, che si porterebbe fra l’altro a soli due punti dallo stesso Bari. Un pareggio potrebbe essere comunque gradito, una sconfitta invece complicherebbe non poco l’inseguimento dei liguri ai playoff.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bari Spezia verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente dai canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky: l’appuntamento per oggi pomeriggio è dunque su Sky Calcio 1, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio San Nicola anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI BARI SPEZIA

Osservando adesso le probabili formazioni di Bari Spezia, vediamo quali potrebbero essere le scelte iniziali dei due allenatori. Per quanto riguarda Fabio Grosso e il suo Bari, potremmo ipotizzare un 4-3-3 con Micai fra i pali; Sabelli, Marrone, Gyomber e D'Elia a formare la retroguardia a quattro; Tello, Basha ed Henderson nel terzetto di centrocampo, mentre nel tridente d’attacco possiamo ipotizzare Anderson, Kozak e Galano. Anche per lo Spezia rimaniamo sulla falsariga delle scorse uscite con un modulo 4-3-1-2 che potrebbe vedere Di Gennaro in porta, protetto da una difesa a quattro con De Col, Terzi, Ceccaroni e Lopez, poi il terzetto di centrocampo con Pessina, Bolzoni e Maggiore ed infine l’attacco, con Mastinu trequartista dietro alla coppia Forte-Granoche.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Bari e Spezia, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Bari pagherebbe 2,10 volte la posta in palio, mentre la quota si alza per il pareggio e per la vittoria esterna dello Spezia, considerata l’opzione meno probabile oggi pomeriggio. Per il segno X infatti si potrebbe vincere 3,05 volte la posta in palio, con il segno 2 invece si raggiunge la quota di 3,90.

