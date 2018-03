Formula 1, Vettel/ "Battere Hamilton o Alonso mi dà orgoglio e sulle ombrelline..."

Formula 1, Vettel: "Battere Lewis Hamilton o Fernando Alonso mi dà orgoglio". Il pilota sottolinea anche di essere d'accordo con l'abolizione delle ombrelline con al loro posto i bimbi.

13 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Formula 1, Vettel - La Presse

In vista del Mondiale 2018 di Formula 1 c'è sicuramente da fare attenzione alle parole di Sebastian Vettel della Ferrari. Questi avrà ovviamente voglia di mettersi a disposizione della casa automobilistica italiana che ha bisogno di rilanciarsi e tornare a vincere una competizione che manca ormai da troppo tempo. Il pilota tedesco ha parlato ai microfoni di SportBild, esprimendo le sue sensazioni: "Siamo molto motivati alla Ferrari, io stesso metto pressione su me stesso. la cosa importante però è rimanere uniti come squadra e avere un preciso obiettivo. La passione è palpabile e tutti stanno sacrificando qualcosa di personale per il successo della squadra". Sebastian Vettel ha spiegato che per lui è motivo di orgoglio battere Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Per il primo ha voluto sottolineare: "E' un rivale in pista, ma non lo è nella vita". Sulle novità con le ombrelline: "Non ci sono più? A me sta benissimo vedere i ragazzini in griglia come accade da tempo nel calcio. E' una bella idea per la Formula 1".

GRAN PREMIO FORMULA 1 2018 AL VIA

Ci siamo, sta per iniziare un nuovo Gran Premio di Formula 1 con il via il 25 marzo prossimo con il Gp di Australia che si svolgerà a Melbourne. Parte così una nuova stagione con tantissimi importanti snodi e diversi piloti pronti a lottare per la parte alta della classifica. Tra questi non si può citare Sebastian Vettel della Ferrari che si presenta con la nuova SF71H che merita grande attenzione. Il Mondiale di Formula 1 invece terminerà il prossimo 25 novembre ad Abu Dhabi. Si viene dalla vittoria di Lewis Hamilton che ha collezionato 363 punti, seguito da Sebastian Vettel appunto e anche dai due finlandesi Vlatteri Bottas e Kimi Raikkonen. E' ora il momento di capire quali saranno i protagonisti e chi avrà la possibilità di imporsi nella stagione del 2018. Di certo saranno diverse le risposte che cercheranno i piloti dalle nuove vetture proposte in pista proprio per la stagione 2018.

© Riproduzione Riservata.