Indian Wells 2018/ Diretta Del Potro Ferrer streaming video e tv, orario delle partite (tennis)

Diretta Indian Wells 2018: info streaming video e tv, prosegue il torneo di tennis nel deserto della California, tra conferme (poche) e grandi sorprese. Oggi in campo Del Potro e Halep

13 marzo 2018 Claudio Franceschini

Juan Martin Del Potro in campo a Indian Wells 2018 (Foto LaPresse)

A Indian Wells 2018 si comincia a entrare nel vivo: i match che vivremo martedì 13 marzo, con inizio alle ore 19:00 italiane, sono quelli che riguardano la conclusione del terzo turno Atp e l’inizio degli ottavi Wta. A proposito della composizione dei due tabelloni, dobbiamo dire che entrambi hanno perso molte teste di serie: non una novità soprattutto all’inizio della stagione - tra tanti forfait e condizioni non ancora ottimali - ma sicuramente un motivo per cui guardare ancora con più interesse gli incontri da qui alle due finali, perchè le sorprese sono solo all’inizio. Oggi per esempio sono impegnati Marin Cilic, favorito per arrivare in finale nella parte bassa del main draw maschile, e Simona Halep che è la numero 1 al mondo ed è logicamente la giocatrice con più possibilità di mettere le mani sul titolo. Tuttavia, come già detto, attenzione a quello che potrebbe succedere e che potrebbe stravolgere tutti i pronostici.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Sono due gli appuntamenti con la diretta tv di Indian Wells 2018. Il torneo Atp (maschile) è infatti su Sky Sport 2, che lo trasmetterà per i suoi abbonati con la possibilità di attivare la diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go. Per quanto riguarda il torneo Wta (femminile), dovete andare su SuperTennis: la web-tv federale è in chiaro per tutti al numero 64 del telecomando, ma chi dovesse essere già sul decoder satellitare potrà selezionare il canale 224. La diretta streaming video, per seguire gli incontri su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, è garantita visitando il sito www.supertennis.tv.

I FAVORITI

Tra i favoriti che vedremo oggi all’opera non solo Simona Halep, che affronta la cinese Qiang Wang sempre più in crescita: la rumena condivide la parte alta del tabellone con Karolina Pliskova, che si lancia in un’attesissima semifinale che rappresenta anche una sorta di nuova rivalità dei tempi moderni, tra due giocatrici diverse per fisico e modo di intendere il tennis. La ceca se la vede con Amanda Anisimova, sulla quale torneremo dopo; la presenza della sedicenne americana comunque apre il discorso sulle teste di serie, perchè Halep e Pliskova in questa metà del main draw sono le uniche due giocatrici che fanno parte del seeding. La cosa non è troppo diversa in campo maschile, anche se qui siamo solo al terzo turno: già sette dei 16 giocatori non hanno una testa di serie, e due di loro sicuramente arriveranno agli ottavi. Qui quello che aspettiamo in finale è, come già detto, Marin Cilic il cui avversario di oggi è l’insidioso Philipp Kohlschreiber; il gigante croato si dovrà preoccupare intanto di Juan Martin Del Potro - ma David Ferrer può essere una brutta gatta da pelare, anche a quasi 36 anni - e poi di Jack Sock e Sam Querrey, due capofila degli Stati Uniti che hanno la possibilità di arrivare in finale (ma lo farebbe solo uno di loro, visto che eventualmente si incrocerebbero al prossimo turno).

GLI OUTSIDER

Tra gli outsider, considerazioni sparse: Taro Daniel e Joao Sousa si sono qualificati al terzo turno battendo, rispettivamente, Novak Djokovic e Alexander Zverev ma in termini generali hanno forse qualcosa in meno di Gael Monfils (che tra un infortunio e l’altro continua a dare spettacolo) e anche Marcos Baghdatis, superbo veterano ancora sulla breccia. In più c’è anche Leonardo Mayer che, sfruttando il forfait di Kei Nishikori, è al terzo turno e affronterà proprio il giapponese: la garra è quella tipica dei migliori argentini, il derby contro Del Potro (eventualmente) potrebbe regalare sorprese. E’ però nel tabellone femminile che dobbiamo guardare per individuare possibili sorprese: per esempio Petra Martic, che da qualche tempo fa grandi risultati (ottavi agli Australian Open e non solo), per esempio Maria Sakkari (idem come sopra), per esempio - e soprattutto - la classe ’97 Naomi Osaka che, dopo aver fatto fuori Sharapova e Radwanska, ha nella sua avversaria quella Sachia Vickery che ha operato una rimonta pazzesca nei confronti di Garbine Muguruza. Chi di loro ha le possibilità maggiori di arrivare in fondo? Guardando il tabellone, è chiaro che Halep e Pliskova decidono le sorti della finalista; tuttavia qualcuna potrebbe fare il colpo grosso anche contro di loro, di sicuro una tra Martic e Marketa Vondrousova e una tra Osaka e Sakkari sarà ai quarti, e da lì chissà cosa potrebbe succedere.

