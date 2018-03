Italia Islanda Under 17/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Europei Fase Elite)

13 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Italia Islanda Under 17 (LaPresse)

Italia Islanda Under 17, partita diretta dall’arbitro israeliano Yigal Frid, si gioca alle ore 19.00 di questa sera, martedì 13 marzo presso lo stadio Sportpark Zuideinderpark di Schijndel, in Olanda. Si tratta di un incontro valido per la terza e ultima giornata del Gruppo 5 della Fase Elite degli Europei Under 17, che proprio oggi emetterà i suoi verdetti. In questa fase, le 32 squadre partecipanti vengono divise in otto gruppi da quattro, ognuno dei quali è ospitato in una delle Nazioni che lo compongono. L’Italia finora ha vinto con la Turchia e perso contro i padroni di casa olandesi. Al termine di questa Fase Elite, le prime classificate di ciascun gruppo più le sette migliori seconde si qualificheranno per la fase finale, che sarà poi ospitata dal 4 al 20 maggio in Inghilterra, la quale è qualificata di diritto come Paese ospitante e completerà dunque il quadro di un Europeo a 16 squadre. L’Italia dunque deve vincere per blindare il secondo posto e con 6 punti certamente non avrebbe problemi ad entrare fra le migliori sette seconde; anche pareggiando e dunque con quattro punti si può arrivare secondi nel gruppo, ma in questo caso i rischi aumenterebbero.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Italia Turchia Under 17, né sarà a disposizione una diretta streaming video; per tutte le informazioni utili su questa partita potrete rivolgervi al sito ufficiale della Federcalcio (lo trovate all’indirizzo www.figc.it) e ai profili ufficiali che la federazione mette a disposizione sui social network. Rimandiamo in particolare al profilo Twitter @Vivo_Azzurro. Anche la Uefa però segue questa e tutte le partite della Fase Elite degli Europei Under 17, all’indirizzo https://www.uefa.com/under17.

IL CAMMINO DEGLI AZZURRI

Ricordiamo dunque come è andata questa Fase Elite degli Europei per l’Italia Under 17 allenata dal commissario tecnico Carmine Nunziata. Mercoledì scorso, la prima partita ha visto gli azzurrini vincere per 2-0 contro la Turchia grazie ai gol messi a segno al 61’ minuto da Lorenzo Colombo del Milan e al 67’ da Samuele Ricci dell’Empoli, che hanno così risolto nel breve volgere di pochi minuti una partita che era rimasta in equilibrio per un’ora. Sabato invece è arrivata una battuta d’arresto contro l’Olanda, sfida certamente più impegnativa anche perché con il fattore campo sfavorevole: gli olandesi si sono dunque imposti per 2-0 con un gol per tempo, ad opera di Thomas al 37’ e di Redan al 80’. Due gol segnati e altrettanti subiti, una vittoria e una sconfitta: per ora il cammino dell’Italia è in perfetto equilibrio, servirà una vittoria per andare alla fase finale degli Europei Under 17.

