Juventus, Allegri/ “Quota scudetto a 100 punti, il Napoli non mollerà”

Juventus, parla Allegri: “Quota scudetto a 100 punti, il Napoli non mollerà”. Il tecnico bianconero ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani sera con l’Atalanta

Allegri con Sarri - LaPresse

Conferenza stampa dell’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Il club bianconero tornerà in campo domani sera, dalle ore 18:00, per la sfida interna contro l’Atalanta, recupero del campionato di Serie A. Il Conte Max si sofferma sulla lotta scudetto con il Napoli, con la Signora che si è portata in testa, ad una lunghezza di distanza dagli azzurri, e con appunto un match da recuperare: «Il Napoli è lì, ha grandi possibilità di vincere lo scudetto – dice Allegri - servono 3 punti contro Atalanta ma il +4 non taglierebbe assolutamente fuori i nostri avversari dalla corsa scudetto. Non abbiamo ancora vinto nulla». Secondo Allegri la quota scudetto potrebbe superare nuovamente i 100 punti: «Il Napoli può arrivare a quota 100 punti, noi 104? A me del record dei 102 punti non mi frega nulla».

QUALCHE DETTAGLIO SULLA FORMAZIONE

Si passa quindi ad analizzare più nel dettaglio la formazione in vista della partita dello stadium, dove potrebbero non vedersi davanti Higuain e Dybala, la coppia gol delle ultime uscite juventine: «HD? Dybala ha bisogno di giocare, devo valutare Higuain e Mandzukic, Gonzalo ha preso una botta alla solita caviglia contro l’Udinese, l’unico che deve fare gli straordinari è Douglas Costa». Potrebbe non scendere in campo anche Alex Sandro, che ha subito un affaticamento, mentre ci sarà sicuramente Buffon, a riposo durante la recente partita con l’Udinese. Dubbi anche per quanto riguarda Chiellini, non al 100%, mentre non ci sono problemi per Howedes, completamente recuperato dopo il lungo stop delle ultime settimane.

