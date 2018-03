Juventus Rijeka/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live (Viareggio Cup)

Diretta Juventus Rijeka: info streaming video e tv. Si accende oggi per la Vecchia Signora la 70^ edizione della Viareggio Cup: sarà esordio complicato per Dal Canto?.

13 marzo 2018 Michela Colombo

Diretta Juventus Rijkea (LaPresse)

Juventus Rijeka, diretta all’arbitro Pascarella, è la partita in programma oggi martedi 13 marzo 2018 allo stadio Bresciani di Viareggio: fischio d’inizio atteso alle ore 15.15 per la seconda giornata della Viareggio Cup 2018. La coppa riservata alla primavera entra quindi davvero nel vivo: oggi infatti si accenderà la prima fase del tabellone preliminare anche per i gruppi del girone B. Tra questi ecco che spicca la compagine primavera bianconera già vincitrice nella sua storia di due trofei, al suo match di esordio nella 70^ edizione per il girone 6. Di contro una conoscenza del calcio italiano almeno nella sua formazione maggiore ovvero il Rijeka, avversaria del Milan nella prime fase dell’Europa League della stagione: è quindi giunto il momento di conoscere il valore anche della sua squadra primavera.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Juventus e Rijeka, attesa oggi alle ore 15.15 sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento quindi al canale Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Da ricordare poi le opportunità offerte dal portale raiplay.it, dove sarà possibile assistere al match in diretta streaming video gratuita.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS RIJEKA

Per quanto riguarda le probabili formazioni del match vediamo bene che per la compagine di Del Canto imperativo sarà mettere subito a segno punti pesanti per ottenere poi la qualificazione la prossima turno: la Juventus ha infatti intenzione di rimediare alla brutta figura fatta nella precedente edizione della Viareggio Cup. Sarà quindi 11 ufficiali per i giovani della Vecchia Signora, disposti sul 4-3-3 già visto in gran parte della stagione scorsa del campionato primavera. Tra i pali quindi non dovrebbe mandare Loria, con di fronte il duo centrale Capellini-Zanandrea: toccherà al duo Meneghini-Kameraj occuparsi delle corsie più esterne. In cabina di regia vedremo quindi Fernandez con Portanova e Muratore a supporto: in attacco spazio infine per il tridente con Caviglia, Jakupovic e Del Sole, benchè Oliveri sia pronto dal panchina.

Difficile invece capire come il Rijeka potrebbe scendere in campo oggi: di certo tra i pali non mancherà Pandur, tra i giovani più da tenere d’occhio oggi e per tutta la durata della Viareggio Cup 2018. In difesa invece le stelline potrebbero essere Ivan Smolic e Dominik Milic, come pure il giocatore classe 199 Jasmin Celikovic, capitano anche della Bosnia Under 19. In attacco invece il pericolo maggior per la Juventus potrebbe essere Josip Mitrovic, esterno offensivo classe 2000, dotato di una certa rapidità di gambe.

© Riproduzione Riservata.