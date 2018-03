Lazio contro il Var/ “Campionato falsato”. Esplode la rabbia del ds Igli Tare

Lazio contro il Var: “Campionato falsato”. Esplode la rabbia del ds Igli Tare. Il dirigente biancoceleste ha parlato stamattina, lamentando i molteplici torti subiti con la tecnologia

Simone Inzaghi, allenatore Lazio - LaPresse

Esplode la rabbia in casa Lazio. La squadra biancoceleste, attualmente quarta in classifica, è convinta di essere stata fortemente penalizzata nel corso di questa stagione dal Var, la tecnologia video che serve per assistere gli arbitri nelle decisioni complesse, o per evitare errori in occasione delle reti segnate. Ad esternare la forte amarezza della Lazio, è stato il direttore sportivo Igli Tare, intervistato stamattina dal quotidiano Il Corriere dello Sport: «Ci ha tolto come minimo 12 punti – tuona il dirigente laziale - ma anche con 6 saremmo già quasi in Champions. Il campionato è stato totalmente falsato e non c'è buona fede». Secondo Tare vi sarebbe in atto un disegno per penalizzare la figura scomoda di Claudio Lotito: «Colpire Lotito? Vi siete già detti tutto da soli. Questo non sembra più calcio. La Lazio viene colpita quando riesce a salire in alto, come domenica».

FIORENTINA E TORINO ALTRE DUE GARE INCRIMINATE

Durante la gara con il Cagliari di domenica pomeriggio, terminata due a due, il Var ha concesso un fallo di rigore in favore dei rossoblu, ma non ha utilizzato lo stesso metro di giudizio con i laziali, che hanno recriminato un penalty in loro favore per fallo su Ciro Immobile, punito invece con la simulazione dello stesso capocannoniere della Serie A. Gli errori a sfavore della Lazio sono comunque sotto gli occhi di tutti, e già i tifosi capitolini, nelle scorse settimane, avevano presentato un dossier per rendere pubblico l’utilizzo sbagliato del Var e le molte sviste arbitrali subite. Nell’occhio del ciclone sono finite in particolare le due partite contro Fiorentina e Torino: nella prima gara è stato concesso un rigore allo scadere alla Viola, grazie alla tecnologia di cui sopra, mentre nel secondo, sempre con l’utilizzo del Var, l’arbitro ha espulso Immobile per una testata a Burdisso (episodio dubbio), subito dopo che alla stessa Lazio non era stato concesso un calcio di rigore per fallo di mano di Iago Falque.

© Riproduzione Riservata.