Manchester United-Siviglia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Manchester United-Siviglia: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Champions League in programma all'Old Trafford.

13 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Manchester United-Siviglia, LaPresse

Manchester United-Siviglia, diretta dall'olandese Makkelie, martedì 13 marzo 2018 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Sarà una vera partita a scacchi quella tra Manchester United e Siviglia dopo lo zero a zero dell'andata. Anche perché la sfida in Spagna ha visto i padroni di casa sfiorare il vantaggio a più riprese, con la squadra di Mourinho che ha rischiato di andare sotto più volte. Questo nonostante nei rispettivi campionati le cose stiano andando in maniera abbastanza diversa: i Red Devils sono infatti reduci da tre vittorie consecutive in Premier League, l'ultima contro il Liverpool importantissima perché ha permesso loro di ipotecare il secondo posto alle spalle dell'ormai irraggiungibile Manchester City. Il Siviglia di Montella è invece andato ko in casa contro il Valencia in quello che era lo scontro diretto per il quarto posto e la conseguente qualificazione alla fase a gironi di Champions League. Quarta piazza che è ora lontana nove punti e dunque per il Siviglia la Champions diventa il palcoscenico principale per far sognare i propri tifosi, finale di Coppa del Re da disputare contro il Barcellona a parte.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Diretta tv esclusiva dell'incontro Manchester United Siviglia per gli abbonati Mediaset Premium, che potranno seguire la sfida sul canale Premium Sport 2 HD del digitale terrestre pay, oppure seguire la diretta streaming video via internet collegandosi sul sito play.mediasetpremium.it.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED SIVIGLIA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo all'Old Trafford. I padroni di casa del Manchester United schiereranno lo spagnolo De Gea tra i pali, l'ecuadoregno Valencia sull'out difensivo di destra e Ashley Young sull'out difensivo di sinistra, mentre al centro della difesa toccherà allo svedese Lindelof e a Smalling. I vertici arretrati di centrocampo saranno lo scozzese McTominay e il croato Matic, mentre gli spagnoli Juan Mata ed Herrera e il cileno Sanchez supporteranno l'azione dell'unica punta di ruolo, il belga Lukaku. Risponderà il Siviglia con Sergio Rico a difesa della porta e una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Jesus Navas, l'argentino Mercado, il francese Lenglet e il capitano Escudeto. L'altro francese N'Zonzi e l'altro argentino Banega saranno i due playmaker arretrati sulla mediana, mentre Sarabia, l'italiano Vazquez e l'argentino ex Sampdoria Correa saranno gli incursori di centrocampo a sostegno dell'unica punta di ruolo (anche lui con trascorsi in blucerchiato), il colombiano Muriel.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Moduli speculari tra le due formazioni, che si affronteranno col 4-2-3-1 sia per quanto concerne il Manchester United di José Mouringho, sia per quanto riguarda il Siviglia di Vincenzo Montella. Per gli andalusi è la prima ad Old Trafford in Champions League, il pari dell'andata con il punteggio di zero a zero lascia aperto ovviamente qualunque tipo di discorso per la qualificazione. Il Siviglia ha battuto in amichevole lo United il 9 agosto del 2013, tre a uno con gol di Vitolo, Marin e Rabello.

QUOTE E PRONOSTICO

I bookmaker quotano la vittoria del Manchester United in casa 1.67 con William Hill, Red Devils favoriti dunque per successo interno e qualificazione, mentre Bwin offre a 3.90 la quota relativa al pareggio e Bet365 alza fino a 6.50 la quota per l'eventuale vittoria degli andalusi all'Old Trafford. Per Unibet, le quote sui gol realizzati sono fissate a 2.10 e 1.75 rispettivamente per over 2.5 e under 2.5.

