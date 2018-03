Milan Cai/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live (Viareggio Cup 2018)

Diretta Milan Cai: info streaming video e tv. Match di esordio per i rossoneri di Lupi nella Viareggio Cup 2018: di contro gli argentini alla loro seconda esperienza nel torneo.

13 marzo 2018 Michela Colombo

Diretta Milan Cai (LaPresse)

Milan-Cai, diretta dall’arbitro Perenzoni, è la partita in programma oggi 13 marzo al Federghini di La Spezia: fischio d’inizio atteso per le ore 17.15 per la Viareggio Cup 2018. e' quindi finalmente giunto il momento dell’esordio nella competizione primavera anche dei rossoneri di Alessandro Lupi: oggi infatti anche il girone 8 del gruppo B del tabellone preliminare scenderà in campo per la prima giornata effettiva di gare. Di fronte ai piccoli diavoli ecco poi gli argentini del Cai, una formazione senza dubbio poco nota e che torna in campo per la Viareggio Cup per la seconda volta nella sua storia, dopo la bella esperienza vissuta nella scorsa edizione. Difficile fare un pronostico del match anche perchè non ci giungono molte nuove sul club avversario del Milan oggi a La Spezia: di certo infatti il Cai non è un club ben noto anche perché di fatto non partecipa a un campionato argentino di categoria, ma a uno locale della Patagonia e molti dei nomi in rosa in realtà partecipano nella prima squadra che milita nella terza serie argentina.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita tra Milan e Cai, attesa alle ore 17.15 sarò visibile in diretta tv sulla tv nazionale: il canale di riferimento per questo match come per molte partite della Viareggio Cup 2018 sarà Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. La diretta streaming video della partita sarà offerta in maniera gratuita e libera da portale raiplay.it.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CAI

In vista di questo primo match della Viareggio Cup 2018 Lupi ovviamente non farà a meno del consolidato 4-3-3 ben visto anche in questa ultima parte della stagione dei rossoneri. Troveremo quindi Guarnone tra i pali (pur con Cavaliere ben pronto in panchina), con di fronte il solito due difensivo Bellodi e Gabbia: sulle corsie laterali c’è poco spazio per Llamas e Negri. In cabina di regia vedremo allora il capitano El Hilali con Murati e Pobega utilizzati che mezz’ali. Aperti i ballottaggi in attacco, visto che il tecnico della compagine primavera del Milan ha panchina ben ampia: per il momento il terzetto più probabile vede Sinani, Dias e Tadjout. Per quanto riguarda la compagine della Patagonia, potrebbe essere il 4-3-1-2 il modulo di riferimento per la partita attesa oggi: qui di certo gli elementi validi non mancano benchè possano difettare di esperienza al i fuori dei confinii locali della regione. Da tenere d’occhio in questo senso per il Cai è il trequartista Brian Orosco, già protagonista bella precedente edizione della Viareggio Cup come pure Cardenas, attaccante classe 1999, che potrebbe davvero scardinare la difesa a 4 del Milan.

