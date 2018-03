Mourinho eliminato (e umiliato) da Montella/ Video, stampa inglese attacca: “Scelte di formazione controverse”

Mourinho eliminato (e umiliato) da Montella in Champions: video. Stampa inglese attacca l'allenatore del Manchester United: “Scelte di formazione controverse”. Le ultime notizie

13 marzo 2018 Silvana Palazzo

Manchester United, José Mourinho (Foto: LaPresse)

Quello che è accaduto all'Old Trafford è a dir poco clamoroso. Il Manchester United di José Mourinho è stato eliminato dal Siviglia di Vincenzo Montella (clicca qui per il nostro approfondimento). I Red Devils sono stati battuti 2 a 1 agli ottavi di finale di Champions League. Delusione fortissima ma soprattutto inaspettata per il tecnico portoghese, che d'altra parte ha meritato la sconfitta. La squadra inglese ha mostrato un atteggiamento troppo “timido”, tardiva invece la reazione nel finale. Per vincere in Europa bisogna attaccare. Lui che è abituato a dare lezioni, ne ha ricevuta una dall'ex allenatore del Milan. Chissà se gli faranno pesare anche le scelte di formazione, visto che ha lasciato nuovamente in panchina Paul Pogba. Un'eliminazione umiliante quella del Manchester United, che non era riuscito a fare un gol in Spagna nel match di andata. Ora José Mourinho finisce sul banco degli imputati per le sue scelte, a partire da quella di mandare in campo Marouane Fellaini al posto di Paul Pogba.

MOURINHO ELIMINATO: LA STAMPA INGLESE ALL'ATTACCO

José Mourinho è finito già nel mirino della stampa inglese: il Manchester Evening News parlare già di “decisioni controverse”, come il posizionamento di Marcus Rashford sulla destra e di Jesse Lingard come playmaker. Il tecnico dei Red Devils ha provato a mettere qualità in campo lanciando Paul Pogba, ma il Siviglia ha preso l'iniziativa nell'incertezza generale dei giocatori del Manchester United. Agguerrito per tutta la partita nella sua area tecnica, Mourinho deve fare i conti con l'ironia della sorte: nel 2004 col Porto eliminò il Manchester United all'Old Trafford. Ora invece è la vittima. Nonostante i recenti risultati positivi, il Manchester United è apparso senza timone e senza meta, un po' come si è visto stasera. A pochi giorni dalle dichiarazioni su Frank de Boer («È il peggior tecnico della storia della Premier League»), arriva una batosta che invita José Mourinho a riflettere.

© Riproduzione Riservata.