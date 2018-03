Pagelle/ Roma Shakhtar: i voti della partita (Champions League ottavi - primo tempo)

Pagelle Roma Shakhtar, i voti della partita di Champions League: nel ritorno degli ottavi di finale i giallorossi erano chiamati a rimontare la sconfitta dell'andata per qualificarsi

13 marzo 2018 Alessandro Rinoldi

Pagelle Roma Shakhtar, Champions League (Foto LaPresse)

Ecco le nostre pagelle del primo tempo di Roma e Shakhtar Donetsk con i voti dei peggiori ed i migliori giocatori scesi in campo per ciascuna squadra finora. Al termine del primo tempo le formazioni dei giallorossi e degli ucraini sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sullo 0 a 0, nella partita valida per il ritorno degli ottavi di finale. I giallorossi cercano di andare in rete subito senza fortuna al 1' con Dzeko, ben stoppato dal portiere ospite Pyatov, protagonista pure al 24', quando nega la conclusione proprio al bosniaco. I tentativi di Nainggolan e Perotti non sono da meglio e gli ucraini falliscono una clamorosa opportunità con Ferreyra sulla mezza incertezza di Fazio.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO ROMA (PRIMO TEMPO): 6 Lo spirito è quello giusto ma bisogna aumentare la cattiveria e la concentrazione in fase offensiva. MIGLIORE ROMA (PRIMO TEMPO): KOLAROV 6,5 Si carica la squadra sulle spalle lungo la sua corsia per volere dell'allenatore ma non sempre viene capito dai compagni. PEGGIORE ROMA (PRIMO TEMPO): CENGIZ UNDER 5 Accusa qualche fastidio ad inizio gara ed il suo rendimento ne risente in maniera negativa. VOTO SHAKHTAR DONETSK (PRIMO TEMPO): 6,5 Cerca di ammazzare la voglia degli avversari con un estenuante palleggio prolungato senza disdegnare la ripartenza. MIGLIORE SHAKHTAR DONETSK (PRIMO TEMPO): MARLOS 6,5 Vera spina nel fianco giallorosso a destra. PEGGIORE SHAKHTAR DONETSK (PRIMO TEMPO): FERREYRA 5 Mai rifornito, appare abbastanza frustrato sbagliando pure i palloni giocabili.

© Riproduzione Riservata.