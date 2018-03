Paralimpiadi invernali 2018/ Pyeongchang: programma e italiani in gara. Risultati 4^ giornata

Paralimpiadi invernali 2018: programma, risultati live e italiani in gara oggi 13 marzo a Pyengchang. Attenzione al duo Bertagnolli-Casal protagonisti oggi in Super combinata.

13 marzo 2018 Michela Colombo

Bertagnolli-Casal a Pyeongchang (Lapresse)

Le Paralimpiadi invernali 2018 affrontano oggi martedi 13 marzo una nuova giornata intensissima di gare: il programma è ben fitto di finali e quindi anche le occasioni di medaglia pure per gli italiani non mancheranno. In attesa quindi di conoscere i primi risultati di questa 4^ giornata a Pyeongchang vediamo che cosa ci offre il calendario ufficiale. Tra gli appuntamenti più attesi oggi ci sarà ovviamente lo sci alpino: ben 6 le finali previste ovvero 3 supercombinate femminile e altrettante maschili (standing, sitting e visulally impaired). Si comincerà quindi alle ore 1.30 della notte italiana per proseguire fino alle prime luci del mattino, con una finale a seguito dell’altra. Per il Biathlon ecco poi altre nuove occasioni di medaglia. Saranno infatti ben 6 le gare che animeranno l’Alpesia Biathlon center, 3 per gli uomini e tre per le donne. Per la categoria femminile infatti avranno luogo dalle ore 2.00 del mattino italiano e alternate alle prove maschili, la 10 km sitting, la 10 km standing e la 10 km visuali impaired; per gli uomini le finali saranno al 12.5 km sitting, la 12.5 standing e la 12.5 km visually impaired.

LE ALTRE GARE E GLI AZZURRI

Il programma della 5^ giornata di gare per le Paralimpiadi Invernali 2018 però non finisce qui: oltre alle sopracitate finali anche l’Hockey sul ghiaccio misto e il Wheelchair curling saranno protagonista assoluti a Pyeongchang: sul calendario però qui non ci saranno squadre italiane protagoniste. Non per questo non potremmo sostenere attivamente i nostri azzurri anche oggi: non sono certo poche infatti le speranza di vedere sventolare il tricolore a Pyeongchang anche oggi. Occhi puntati quindi specialmente allo sci alpino, dove tornerà in pista nella prova maschile della combinata visually Impaired Giacomo Bertagnolli. Proprio il sciatore di Cavalese spera con Casal di fare tripletta oggi dopo già il bronzo e l’argento ottenuto per l’italia in questa edizione delle Paralimpiadi 2018. Attenzione poi a Davide Bendotti e Renè De Silvestro attesi al via delle altre due specialità.

