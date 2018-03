Pescara Carpi/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pescara Carpi info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del recupero di Serie B che si gioca all’Adriatico oggi

13 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Pescara Carpi (Foto LaPresse)

Pescara Carpi sarà diretta dall’arbitro Serra; la partita, valida come recupero della ventottesima giornata di Serie B 2017-2018, si gioca alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, martedì 13 marzo, allo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia dove i padroni di casa del Pescara allenato da Massimo Epifani ospiteranno il Carpi di Antonio Calabro nella partita che lo scorso 27 febbraio fu rinviata a causa del maltempo che imperversava in modo particolare sul versante adriatico. Il Pescara settimana scorsa ha esonerato Zdenek Zeman affidandosi all’allenatore della Primavera Epifani, il cui debutto sulla panchina della prima squadra è stato però il pesantissimo 1-4 casalingo incassato sabato contro il Parma. I playoff appaiono in questo momento molto lontani e ci potrebbe anzi essere il rischio di doversi guardare alle spalle: urge dunque cambiare ritmo per scacciare i fantasmi e magari provare a rilanciare la candidatura playoff.

Il Carpi è appena due punti avanti al Pescara, dunque l’obiettivo degli emiliani è sostanzialmente lo stesso: provare ad accelerare il passo per vedere se sarà possibile rientrare in corsa per la zona playoff. Un colpaccio all’Adriatico sarebbe in tal senso una spinta davvero importante, il Carpi ha il dovere di provarci per provare a regalarsi una parte finale di campionato che diventerebbe a quel punto decisamente molto interessante. D’altro canto, in caso di sconfitta gli emiliani subirebbero il sorpasso, ma per il momento non sembrano esserci particolari pericoli in ottica salvezza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pescara Carpi verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente dai canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky: l’appuntamento per oggi pomeriggio è dunque su Sky Calcio 2, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Adriatico anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA CARPI

Osservando adesso le probabili formazioni di Pescara Carpi, vediamo quali potrebbero essere le scelte iniziali dei due allenatori. Per gli abruzzesi vedremo se la batosta di sabato porterà a novità, per il momento ipotizziamo il 4-2-3-1 con Fiorillo in porta; Crescenzi, Coda, Perrotta e Mazzotta a formare la linea difensiva; in mediana Brugman e Valzania, mentre Yamga, Falco e Mancosu dovrebbero agire alle spalle della punta centrale Pettinari. Per Antonio Calabro e il suo Carpi si può invece immaginare un 4-4-2 con Colombi fra i pali, protetto dalla retroguardia con Pachonik, Capela, Poli e Mbaye; a centrocampo da destra a sinistra Concas, Sabbione, Verna e Pasciuti; infine la coppia d’attacco formata da Garritano e Mbakogu.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Pescara e Carpi, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Pescara pagherebbe 2,00 volte la posta in palio, mentre la quota si alza per il pareggio e per la vittoria esterna del Carpi, considerata l’opzione meno probabile oggi pomeriggio. Per il segno X infatti si potrebbe vincere 3,25 volte la posta in palio, con il segno 2 invece si raggiunge la quota di 3,85.

