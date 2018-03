Probabili formazioni/ Barcellona Chelsea: diretta tv, orario, le notizie live (Champions League)

Probabili formazioni Barcellona Chelsea: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Qualche dubbio per Valverde, al Camp Nou Conte è ancora senza David Luiz

13 marzo 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Barcellona Chelsea, Champions League (Foto LaPresse)

Barcellona Chelsea è una delle due partite che chiudono il programma degli ottavi di finale di Champions League 2017-2018: la sfida di ritorno tra queste due squadre si gioca al Camp Nou mercoledì 14 marzo, con calcio d’inizio alle ore 20:45. Tre settimane fa il Chelsea di Antonio Conte ha dimostrato di poter tenere testa ai blaugrana e nel primo tempo avrebbe anche meritato sorte maggiore, ma alla fine il Barcellona è uscito dal guscio e la partita è finita 1-1. Un risultato che naturalmente sorride alla banda di Ernesto Valverde, che si qualificherà ai quarti anche con uno 0-0 e dunque obbliga i Blues a segnar almeno un gol per passare il turno. Resta comunque la situazione di equilibrio e incertezza; entrambe le squadre hanno vinto in campionato nel fine settimana, ma se il Barcellona vola verso l’ennesimo trionfo nella Liga il Chelsea deve ancora superare il Tottenham per entrare a far parte della prossima Champions League. Andiamo quindi a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Camp Nou per questa splendida partita del Camp Nou, studiando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Barcellona Chelsea.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Barcellona Chelsea sarà trasmessa esclusivamente sui canali del digitale terrestre: appuntamento dunque per i soli abbonati, che potranno seguire la partita di Champions League su Premium Sport e Premium Sport HD. Ovviamente, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità della diretta streaming video, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Premium Play, anche questa riservata ai soli abbonati alla piattaforma Mediaset Premium.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA CHELSEA

LE SCELTE DI VALVERDE

Nel weekend Leo Messi si è riposato e il Barcellona ha comunque vinto a Malaga: per la partita di mercoledì sera Valverde dovrebbe cambiare qualcosa. Sicuramente non ci sarà Coutinho, quindi possibile spazio per Ousmane Dembélé a sinistra, il francese se la gioca con Paulinho che però è stato in campo 90 minuti sabato sera. A centrocampo potrebbe mancare ancora Iniesta, dunque lo stesso Paulinho va in ballottaggio con André Gomes che rappresenta una buona soluzione per gestire palla con tranquillità, di sicuro ci saranno Sergio Busquets e Rakitic mentre in difesa si va verso la conferma del tandem Piqué-Umtiti per la zona centrale (i due sono nettamente favoriti su Vermaelen), a destra giocherà sicuramente Sergi Roberto, anche perchè Nélson Semedo è infortunato e Aleix Vidal dà meno garanzie, mentre sulla corsia sinistra salgono le quotazioni di Jordi Alba che, quasi ai margini del progetto all’inizio della stagione, si è ritrovato ed è in vantaggio su Digne che quest’anno ha comunque trovato il suo spazio.

I DUBBI DI CONTE

Rispetto all’andata, Antonio Conte dovrebbe avvalersi di Morata: lo spagnolo sarà in campo come prima punta, alle sue spalle conferma per Willian (il migliore dei suoi a Stamford Bridge) e Eden Hazard che sono favoriti sul grande ex Pedro, che per la prima volta torna al Camp Nou da avversario e va verso una giusta ovazione da parte di quello che è stato il suo pubblico. Rispetto alla vittoria sul Crystal Palace il tecnico salentino non dovrebbe cambiare granchè: Kanté e Fabregas (altro ex) restano le prime scelte per il centrocampo (possibile inserimento di Bakayoko per aumentare pressing e interdizione), a sinistra ci sarà Marcos Alonso e solo a destra dovrebbe arrivare l’avvicendamento, con Victor Moses che prenderà il posto di Zappacosta. In difesa Christensen e Gary Cahill giocheranno insieme ad Azpilicueta davanti a Courtois: anche in questo reparto dunque non sono previsti rimescolamenti rispetto a sabato pomeriggio.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA CHELSEA: IL TABELLINO

BARCELLONA (4-3-3): 1 Ter Stegen; 20 Sergi Roberto, 3 Piqué, 23 Umtiti, 18 Jordi Alba; 4 Rakitic, 5 Sergio Busquets, 15 Paulinho; 10 Messi, 9 L. Suarez, 11 O. Dembélé

A disposizione: 13 Cillessen, 22 A. Vidal, 24 Yerry Mina, 25 Vermaelen, 19 Digne, 21 André Gomes, 17 Paco Alcacer

Allenatore: Ernesto Valverde

Squalificati: -

Indisponibili: Nélson Semedo, Denis Suarez, Iniesta

SIVIGLIA (4-2-3-1): 13 Courtois; 27 Christensen, 24 G. Cahill, 28 Azpilicueta; 15 Victor Moses, 7 Kanté, 4 Fabregas, 3 Marcos Alonso; 22 Willian, 10 E. Hazard; 9 Morata

A disposizione: 1 Caballero, 44 Ampadu, 21 Zappacosta, 6 Drinkwater, 14 T. Bakayoko, 18 Giroud

Allenatore: Antonio Conte

Squalificati: -

Indisponibili: David Luiz

