Probabili formazioni/ Besiktas Bayern Monaco: diretta tv, orario, le notizie live (Champions League)

Probabili formazioni Besiktas Bayern Monaco: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti in campo. Visto il risultato dell'andata, possibile turnover pe entrambe le squadre

13 marzo 2018 Claudio Franceschini

Besiktas Bayern Monaco si gioca alle ore 18:00 di mercoledì 14 marzo; è il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2017-2018, ma al Vodafone Park di Istanbul la situazione è chiaramente definita e, dunque, questa partita sarà semplicemente una passerella per le due squadre con i turchi che cercheranno di salutare degnamente il torneo e i bavaresi che invece procederanno ai quarti, aspettando dal sorteggio la loro prossima avversaria. Tre settimane fa l’esito della sfida dell’Allianz Arena è stato chiaro: 5-0 in favore di un Bayern che, ritrovato Jupp Heynckes come allenatore, sente di poter tornare a giocare una finale che manca dal 2013, lo stesso anno in cui è arrivata l’ultima coppa. Andiamo ora a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Vodafone Park mercoledì pomeriggio, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Besiktas Bayern Monaco.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Besiktas Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali del digitale terrestre: appuntamento dunque per i soli abbonati, che potranno seguire la partita di Champions League su Premium Sport e Premium Sport HD. Ovviamente, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità della diretta streaming video, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Premium Play, anche questa riservata ai soli abbonati alla piattaforma Mediaset Premium.

PROBABILI FORMAZIONI BESIKTAS BAYERN MONACO

LE SCELTE DI GUNES

Senol Gunes - ma il discorso vale anche per Heynckes - deve decidere se riproporre la formazione titolare, provando se non altro a vincere la partita di ritorno, oppure dare spazio alle seconde linee come per esempio fatto dal Basilea settimana scorsa; in ogni caso mancherà lo squalificato Vida, dunque al centro della difesa ci sarà Tosic che potrebbe giocare al fianco di Pepe, che con questa partita potrebbe anche dire addio alla Champions League. Potrebbero cambiare i terzini: a destra Gokhan Gonul, a sinistra potrebbe spostarsi Adriano mandando in panchina Caner Erkin. In mediana possibile avvicendamento: Arslan e Ozyakup potrebbero essere in campo contemporaneamente al posto di Medel e Hutchinson, per quanto riguarda il cileno ex Inter c’è anche la possibilità di un arretramento sulla linea di difesa. Sulla linea dei trequartisti Babel se la gioca con Lens, a destra confermato Quaresma e in mezzo spazio possibile anche per lo stesso Ozyakup, con Vagner Love e Negredo in ballottaggio per la maglia di prima punta. Ad ogni modo queste eventualità potrebbero essere totalmente stravolte domani sera.

I DUBBI DI HEYNCKES

Il Bayern Monaco non ha troppo bisogno di turnover: sta dominando in Bundesliga e può anche permettersi di far giocare i titolari. Tuttavia, qualche avvicendamento ci sarà per dare spazio a chi finora ha giocato meno: davanti a Ulreich potrebbe essere il momento di Sule (in coppia con uno tra Hummels e Jerome Boateng), mentre Rafinha può trovare spazio a destra con Alaba confermato dall’altra parte. A centrocampo Tolisso probabilmente non sarà rischiato perchè non al meglio: campo possibile per Rudy e Thiago Alcantara (che erano assenti all’andata), sugli esterni si preparano Robben e Ribery con James Rodriguez e Thomas Muller a giocarsi il posto di trequartista centrale. Davanti, è difficile che venga rischiato Robert Lewandowski: il polacco rischia la squalifica e allora è pronto Sandro Wagner, a meno che l’idea non sia quella di “perdere” l’attaccante principe per l’andata dei quarti con la certezza di averlo a disposizione nella sfida di ritorno (e di conseguenza anche in semifinale): curiosità per la scelta che Heynckes prenderà in merito.

PROBABILI FORMAZIONI BESIKTAS BAYERN MONACO: IL TABELLINO

BESIKTAS (4-2-3-1): 1 Fabri; 77 Gokhan Gonul, 12 Medel, 5 Pepe, 3 Adriano; 13 Hutchinson, 18 Arslan; 7 Quaresma, 10 Ozyakup, 17 Lens; 9 Negredo

A disposizione: 29 Tolga Zengin, 6 Tosic, 88 Caner Erkin, 20 Uysal, 94 Talisca, 8 Babel, 30 Vagner Love

Allenatore: Senol Gunes

Squalificati: Vida

Indisponibili: -

BAYERN MONACO (4-2-3-1): 26 Ulreich; 13 Rafinha, 4 Sule, 17 J. Boateng, 27 Alaba; 19 Rudy, 6 Thiago Alcantara; 10 Robben, 25 T. Muller, 7 Ribéry; 2 Wagner

A disposizione: 22 Starke, 32 Kimmich, 5 Hummels, 24 Tolisso, 23 Vidal, 11 James Rodriguez, 9 Lewandowski

Allenatore: Jupp Heynckes

Squalificati: -

Indisponibili: Neuer

