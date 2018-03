Probabili formazioni/ Juventus Atalanta: diretta tv, orario, notizie live (Serie A)

Probabili formazioni Juventus Atalanta: diretta tv, orario e le ultime notizie per il match, recupero di Serie A. Allegri e Gasperini punteranno sui loro titolari

13 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Juventus Atalanta (Foto LaPresse)

Juventus Atalanta è l’interessante recupero di Serie A in programma domani alle ore 18.00 all’Allianz Stadium. La Juventus, sfruttando il momento favorevole, cercherà la vittoria per allungare in classifica e mettere ulteriore pressione su un Napoli che già ha rallentato il proprio ritmo nelle ultime due giornate. Può essere dunque il momento dell’allungo decisivo, attenzione però a un’Atalanta che punta a una nuova qualificazione in Europa League e di conseguenza cerca punti pesanti. Andiamo quindi a conoscere nel dettaglio le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Juventus-Atalanta.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Juventus Atalanta sarà visibile in diretta tv sia sulla piattaforma satellitare di Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Sul satellite l’appuntamento con le emozioni dell’Allianz Stadium sarà sui canali Sky Sport 1 HD, Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 1 HD; sul digitale i canali di riferimento saranno invece Mediaset Premium Sport 2 e Mediaset Premium Sport 2 HD. La diretta streaming video della partita sarà garantita, ovviamente dalle ore 18.00, a tutti gli abbonati tramite le app dedicate Sky Go e Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA

LE MOSSE DI ALLEGRI

La Juventus ha fatto turnover domenica contro l’Udinese e stavolta dovrebbe proporre una formazione molto più aderente a quella ideale, anche perché poi ci saranno la Spal e la sosta, dunque non ci sono particolari esigenze di rotazione, se non dettate dalla prudenza, ad esempio in attacco dove sono indisponibili Cuadrado e Bernanrdeschi e pure i tre ‘tenori’ hanno tutti avuto di recente problemi fisici. Ecco perché, pur ipotizzando Higuain, Dybala e Mandzukic tutti titolari, c’è ancora un po’ di cautela circa il 4-3-3. A centrocampo invece dovrebbe tornare il trittico che fornisce le maggiori garanzie, con Khedira, Pjanic e Matuidi: dei tre solo il tedesco era titolare domenica e ha fatto staffetta con il francese, mentre il bosniaco è rimasto in panchina per tutta la partita. In difesa torna Alex Sandro dalla squalifica e dovrebbe tornare in campo anche Benatia al fianco di Chiellini, con De Sciglio terzino destro e Buffon che potrebbe tornare fra i pali al posto di Szczesny.

LE SCELTE DI GASPERINI

Anche per Gasperini si può ipotizzare la formazione migliore per cercare il grande risultato allo Stadium. In difesa resta il rebus Caldara, che dovrebbe andare al massimo in panchina: spazio dunque al terzetto formato da Toloi, Palomino e Masiello davanti a Berisha, con Mancini comunque pronto a essere chiamato in causa. A centrocampo ci potrebbe essere l’assetto più classico, con Hateboer a destra dopo avere risposato a Bologna, Spinazzola a sinistra e i due centrali Cristante e Freuler, con De Roon (in gol domenica) come prima alternativa. Infine l’attacco, dove al Dall’Ara il Gasp ha ruotato i suoi uomini e nessuno dunque ha giocato 90 minuti: possiamo dunque ipotizzare Ilicic trequartista alle spalle del Papu Gomez e di Petagna.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Mandzukic. All. Allegri.

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Lichtsteiner, Howedes, Barzagli, Rugani, Asamoah, Sturaro, Marchisio, Bentancur, Douglas Costa.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Cuadrado, Bernardeschi.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Cristante, Freuler, Spinazzola; Ilicic; Gomez, Petagna. All. Gasperini.

A disposizione: Gollini, Rossi, Mancini, Caldara, Castagne, Gosens, Haas, De Roon, Melegoni, Rizzo, Barrow, Cornelius.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

