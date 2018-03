Probabili formazioni/ Manchester United Siviglia: quote, le ultime novità live (Champions League)

13 marzo 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Manchester United Siviglia, Champions League (Foto LaPresse)

Manchester United Siviglia è la partita di ritorno negli ottavi di Champions League 2017-2018: a Old Trafford si gioca alle ore 20:45 di martedì 13 marzo. Si parte in totale parità: all’andata è finita 0-0, il che significa che la squadra che dovesse vincere questa sfida otterrà la qualificazione ai quarti di finale. Con il pareggio, il Siviglia avrebbe maggiori possibilità essendo riuscito a non subire gol tre settimane fa: lo 0-0 porterebbe ai tempi supplementari ma qualunque altro risultato, cioè da 1-1 in su, qualificherebbe la squadra di Vincenzo Montella. Vediamo subito quali sono i dubbi e le certezze che albergano nella mente dei due allenatori a poche ore dal calcio d’inizio, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Manchester United Siviglia.

QUOTE E PRONOSTICO

Si gioca a Old Trafford, e la stagione del Manchester United fino a questo momento è stata solida: secondo l’agenzia di scommesse Snai dunque i Red Devils partono favoriti per questo ritorno degli ottavi di finale, con una quota di 1,60 sul segno 1 che identifica la loro vittoria. Per il segno 2, che dovrete giocare nell’eventualità di un’affermazione esterna del Siviglia, la quota sale già a 6,00; il pareggio invece è identificato dal segno X e, se dovesse andare in questo modo, il vostro guadagno sarebbe di 3,80 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED SIVIGLIA

GLI 11 DI MOURINHO

Pogba sì o Pogba no? E’ uno dei grandi dubbi di José Mourinho, che sarà anche senza Ander Herrera e dunque potrebbe schierare una mediana con Matic e McTominay, di fatto la stessa con la quale nel fine settimana ha battuto il Liverpool. Lo Special One ha comunque dubbi in ogni reparto: a partire dalla difesa priva di Daley Blind e Marcos Rojo, nella quale Smalling e Lindelof partono favoriti per giocare davanti a De Gea (Antonio Valencia e Ashley Young dovrebbero invece essere confermati in qualità di terzini) e arrivando all’attacco. Qui le uniche due certezze sembrano essere Alexis Sanchez, che giocherà la sua seconda partita europea con la maglia del Manchester United, e Romelu Lukaku: il resto è ancora un punto di domanda piuttosto grosso, tra le condizioni precarie di Martial e il ballottaggio che coinvolge Mata e Lingard. Rashford potrebbe esserci occupando la zona sinistra della trequarti, ma anche il giovane inglese rischia il posto qualora il già citato Martial dovesse essere in condizioni di partire dal primo minuto. Insomma, staremo a vedere quello che succederà.

LE SCELTE DI MONTELLA

Se Mourinho ha più di un ballottaggio aperto, la formazione con cui Montella schiererà il suo Siviglia dovrebbe essere più fissa; tuttavia anche il tecnico partenopeo ha i suoi nodi da sciogliere, su tutti quello che riguarda la prima punta con Ben Yedder, capocannoniere di Champions League della squadra andalusa, che potrebbe andare incontro a un’altra panchina (dopo l’andata) facendo così spazio a Luis Muriel. Il colombiano, come dicevamo anche ieri, potrebbe giocare anche sull’esterno e qualche passo indietro, ma per garantire l’equilibrio della sua squadra Montella dovrebbe fare ancora campo a Joaquin Correa a sinistra, con Pablo Sarabia che invece sembra certo di avere una maglia sulla corsia destra. Come trequartista puro dovrebbe agire Franco Vazquez; alle spalle di questa linea ecco Banega e N’Zonzi senza troppe sorprese, Mercado e Lenglet saranno ancora la coppia difensiva che agirà a protezione del portiere Sergio Rico. I terzini: a destra dovrebbe tornare Jesus Navas, a sinistra per l’indisponibilità europea di Layun giocherà senza dubbi Escudero, che indosserà anche la fascia di capitano.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED SIVIGLIA: IL TABELLINO

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): 1 De Gea; 25 A. Valencia, 12 Smalling, 2 Lindelof, 18 A. Young; 31 Matic, 6 Pogba; 14 Lingard, 7 A. Sanchez, 19 Rashford; 9 R. Lukaku

A disposizione: 20 S. Romero, 36 Darmian, 3 Bailly, 39 McTominay, 27 Fellaini, 8 Mata, 11 Martial

Allenatore: José Mourinho

Squalificati: -

Indisponibili: Rojo, Daley Blind, Ibrahimovic

SIVIGLIA (4-2-3-1): 1 Sergio Rico; 16 Jesus Navas, 25 Mercado, 5 Lenglet, 18 Escudero; 10 Banega, 15 N’Zonzi; 17 Sarabia, 22 F. Vazquez, 11 J. Correa; 9 Ben Yedder

A disposizione: 13 David Soria, 6 Carriço, 51 Mesa, 14 G. Pizarro, 24 Nolito, 20 Muriel, 99 Sandro Ramirez

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: -

Indisponibili: -

