Probabili formazioni/ Roma Shakhtar Donetsk: quote, le ultime novità live (Champions League)

Probabili formazioni Roma Shakhtar Donetsk: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Di Francesco ritrova Fazio e Dzeko, che erano squalificati in campionato

13 marzo 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Roma Shakhtar Donetsk, Champions League (Foto LaPresse)

Roma Shakhtar Donetsk, alle ore 20:45 di martedì 13 marzo, è la partita che può valere una stagione per i giallorossi: il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2017-2018 vede la squadra di Eusebio Di Francesco partire dalla sconfitta per 1-2 patita in Ucraina. Un risultato assolutamente ribaltabile: basterà un semplice 1-0 per arrivare ai quarti che mancano ormai da dieci anni, e raggiungere così la Juventus come seconda squadra italiana tra le otto regine del torneo. Chiaramente lo Shakhtar ha anche più di due risultati a disposizione e, almeno dal mero punto di vista numerico, parte favorito; tuttavia quello che la Roma ha fatto vedere nel corso della stagione (soprattutto in Champions League) apre le porte al grande traguardo. Andiamo dunque a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre in campo le loro squadre nella partita, studiando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Roma Shakhtar Donetsk.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ la Roma a partire favorita nella sfida dello stadio Olimpico: questo ci dicono le principali agenzie di scommesse. Guardando le quote fornite dalla Snai, vediamo come il segno 1 per la vittoria dei giallorossi abbia un valore di 1,70 contro il 4,50 per il segno 2 che accompagna il successo esterno dello Shakhtar Donetsk, per il quale dovrete giocare il segno 2. Con il pareggio, come sempre identificato dal segno X, il vostro guadagno nel puntare sulla partita di Champions League sarebbe invece di 3,90 volte la cifra che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SHAKHTAR DONETSK

GLI 11 DI DI FRANCESCO

Sarà la Roma dei titolarissimi quella che giocherà martedì sera: rispetto al 3-0 sul Torino di venerdì sera tornano Fazio e Dzeko, e dunque Di Francesco ritrova i suoi undici di sempre. Le scelte sono fissate, e i dubbi sono appena due: a centrocampo De Rossi potrebbe essere scalzato da un Lorenzo Pellegrini più dinamico anche se meno incontrista e sicuramente carente in termini di esperienza (ma sta imparando in fretta), nel tridente offensivo c’è la tentazione di mandare in campo El Shaarawy che nell’ultima grande partita interna, quella contro il Chelsea, è stato assoluto protagonista con una doppietta. Al momento però sembra che Perotti, in gol nell’anticipo di Serie A, parta ancora favorito; con lui ci saranno appunto Dzeko e Cengiz Under, che da oggetto misterioso è diventato titolare insostituibile nello scacchiere della Roma. Per il resto, scelte confermate: sarà così in difesa dove la coperta rimane corta, e dunque insieme ai due centrali Manolas e Fazio, schierati a protezione di Alisson, vedremo Florenzi e Kolarov occupare le corsie esterne. Sarà così a centrocampo, con Strootman che ovviamente avrà la maglia al fianco dell’altro mediano dirottando Nainggolan sulla trequarti, lo stesso ruolo che ha occupato la scorsa stagione con ottimi risultati.

LE SCELTE DI FONSECA

Anche per Paulo Fonseca le scelte sono fissate: lo Shakhtar Donetsk non ha mai fatto troppo turnover e per una partita così importante proporrà la sua formazione tipo. Di fatto sarà la stessa dell’andata, con il ballottaggio tra Kryvtsov e Ordets che tiene ancora banco ma per il resto ancora con Pyatov tra i pali, Butko e Ismaily sulle corsie laterali e Rakitskiy che occuperà l’altro ruolo di centrale nel reparto arretrato. In mediana la qualità di Fred si unisce alla capacità di interdire da parte di Stepanenko, mentre davanti avremo il trio tutto brasiliano formato da Marlos, Taison e Bernard che in questa stagione ha elevato ancor più il proprio rendimento risultando determinante. C’è un sudamericano anche nel ruolo di prima punta, ma è un argentino: Facundo Ferreyra infatti non ha rivali nel suo ruolo e lo sta dimostrando con tanti gol, compreso quello che ha segnato all’andata e che ha dato il via alla rimonta vincente dello Shakhtar, quella che adesso tiene gli ucraini in vantaggio circa la possibilità di qualificarsi ai quarti di finale della Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SHAKHTAR: IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): 1 Alisson; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 16 De Rossi, 6 Strootman; 17 Cengiz Under, 4 Nainggolan, 8 Perotti; 9 Dzeko

A disposizione: 28 Skorupski, 25 Bruno Peres, 5 Juan Jesus, 7 Lo. Pellegrini, 30 Gerson, 14 Schick, 92 El Shaarawy

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Karsdorp

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): 30 Pyatov; 2 Butko, 4 Kryvtsov, 44 Rakitskiy, 31 Ismaily; 8 Fred, 6 Stepanenko; 11 Marlos, 7 Taison, 10 Bernard; 19 F. Ferreyra

A disposizione: 26 M. Shevchenko, 18 Ordets, 59 Zubkov, 34 Petryak, 21 Alan Patrick, 74 Kovalenko, 9 Dentinho

Allenatore: Paulo Fonseca

Squalificati: Srna

Indisponibili: Malyshev

© Riproduzione Riservata.