Pronostici Champions league/ Quote e scommesse delle partite degli ottavi di finale (ritorno)

Pronostici Champions league: quote e scommesse per le partite di ritorno degli ottavi di finale. In campo questa sera Roma-Shakhtar e Manchester united-Siviglia.

13 marzo 2018 Michela Colombo

Pronostici Champions League (LaPresse)

La Champions League torna protagonista nelle serate del 13 e 14 marzo. 2018: in calendario infatti ci sono gli ultimi match di ritorno degli ottavi di finale di cui ora andremo ad esaminare nel dettaglio quote e scommesse. Prima però di scoprire che cosa ci possono dire i pronostici stilati della nostra redazione alla vigilia, tocca prima vedere che cosa si riserverà il calendario. I primi fischio d’inizio infatti si diranno martedi sera alle ore 20.45: si disputeranno infatti le partite Manchester United-Siviglia e Roma-Shakhtar. Saranno invece altre due le sfide che chiuderanno il tabellone per il 14 marzo: sempre alle ore 20.45 si accenderanno Besiktas-Bayern e Barcellona-Chelsea. Diamo quindi ora uno sguardo più da vicino ai pronostici stilati dalla nostra redazione per le partite di ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018.

PRONOSTICO MANCHESTER UNITED SIVIGLIA

Sfida aperta nel risultato al Old Trafford: lo 0-0 messo a segno nel match di andata infatti non lascia tranquillo proprio nessuno e specialmente Jose Mourinho che pur avendo dalla sua il fattore campo va anche rilevato che la sua panchina rimane ben corta anche per la Champions League.

PRONOSTICO ROMA SHAKHTAR

La Roma di Di Francesco dovrà superare in casa il 2-1 subito nel match di andata: la sfida non è impossibile ma di certo neppure semplice per i giallorossi che hanno registrato alcuni risultati altalenanti nell'ultimo periodo: i due pesanti successi rimediati in campionato potrebbero però aver finalmente rinvigorito il buonumore nello spogliatoio. Sulla carta il pronostico potrebbe anche arridere alla squadra di Eusebio Di Francesco, che comunque potrebbe non avere vita facile pur di fronte al proprio pubblico.

PRONOSTICO BESIKTAS BAYERN

Forte del 5-0 rimediato in casa nel match di andata, è assai facile che il Bayern Monaco oggi possa non sentirsi poi così obbligato a vincere. Sulla carta comunque la vittoria dei bavaresi rimane la più probabile anche con il pass della qualificazione ai prossimi quarti di finale già in tasca.

PRONOSTICO BARCELLONA CHELSEA

Il pareggio per 1-1 realizzato a Londra pochi giorni fa rende davvero complicato fare un pronostico per il match tra Barcellona e Chelsea. Seguendo il fattore campo ovviamente i blaugrana paiono favoriti, anche grazie al buon ruolino di marcia messo a bilancio nelle ultime uscite degli spagnoli. Non va però sottovalutata la voglia di riscatto dei blues di Conte: pur di ritorno da due pesanti KO in Premier League contro Manchester United e poi City, il Chelsea di sicuro potrà fare davvero male al Barcellona.

