Pronostico Roma Shakhtar/ Il punto di Maurizio Turone (esclusiva)

Pronostico Roma Shakhtar: intervista esclusiva a Maurizio Turone sul match di ritorno all'Olimpico per la Champions League. Partita tosta per i giallorossi?.

13 marzo 2018 INT. Maurizio Turone

Pronostico Roma Shakhtar (LaPresse)

Stasera alle ore 20,45 allo stadio Olimpico, Roma e Shakhtar si affronteranno per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si ripartirà dal 2-1 segnato nel match di andata in Ucraina a favore proprio della compagine arancionera, che parte quindi avvantaggiata almeno alla viglia. Certo numeri alla mano vediamo bene che non tutto è perduto per la squadra di Di Francesco anzi: la Roma poi torna a giocare di fronte al proprio pubblico dopo due pesanti vittorie ottenute in Serie A che danno fiducia. Per presentare questo match abbiamo sentito l'ex calciatore della Roma Maurizio Turone: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita tosta, penso bella in cui la Roma affronterà una squadra di grande levatura come lo Shakhtar.

Roma in grande forma il fattore decisivo per passare il turno? Potrebbe essere una cosa di grande rilievo il fatto che la Roma sia in un ottimo momento di forma. La Roma vince da due partite consecutive, questo ha dato anche tanta autostima alla formazione di Di Francesco.

Chi potrebbe essere il match winner della squadra giallorossa? Dzeko potrebbe essere veramente il giocatore, l'attaccante decisivo in questo match di Champions.

Quanto conterà Under in questo match? Sta facendo bene ormai da diverse partite e il suo apporto alla Roma è sempre importante. E' un giocatore su cui la squadra di Di Francesco punterà tanto.

L'aspetto mentale potrebbe essere importante per De Rossi e compagni? In tutte le partite l'aspetto mentale è la cosa fondamentale per poter avere ragione delle squadre avversarie. L'aspetto mentale in una partita conta moltissimo.

Quale sarà la forza della formazione ucraina? E' una squadra molto tecnica, veloce che fa di queste cose la sua principale caratteristica.

Quali problemi potrebbe creare lo Shakhtar alla Roma? Lo Shakhtar essendo proprio una squadra rapida e veloce potrebbe essere pericoloso con i suoi contropiedi, le sue ripartenze.

Dove si deciderà la partita? Potrebbero essere gli episodi, come i calci d'angolo, come qualche prodezza di qualche giocatore. Sarà una partita dove bisognerà avere sempre la massima concentrazione e non mollare mai fino alla fine.

Il suo pronostico su quest'incontro? Sarà una partita difficile per la Roma ma penso che alla fine possa farcela a vincere e passare il turno.

(Franco Vittadini)

