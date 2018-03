Risultati Champions League/ Diretta gol live score: Roma Shakhtar, Manchester United Siviglia (ritorno ottavi)

Risultati Champions League: diretta gol live score delle partite di ritorno per gli ottavi di finale. Roma Shakhtar Donetsk e Manchester United Siviglia si giocano martedì 13 marzo

13 marzo 2018 Claudio Franceschini

Risultati Champions League, ritorno ottavi (Foto LaPresse)

La Champions League 2017-2018 riparte martedì 13 marzo: siamo ancora nel programma del ritorno degli ottavi di finale e sono due le partite in programma questa sera, entrambe alle ore 20:45. Roma-Shakhtar Donetsk e Manchester United-Siviglia prevedono una situazione ancora in equilibrio: totale a Old Trafford visto lo 0-0 dell’andata, mentre allo stadio Olimpico i giallorossi dovranno necessariamente vincere per qualificarsi ai quarti, ma potranno farlo anche con un semplice 1-0 avendo perso 2-1 tre settimane fa. Ricordiamo che mercoledì sera le ultime due sfide chiuderanno definitivamente il programma del turno, e ci consegneranno il quadro delle qualificate che entreranno nuovamente nell’urna del sorteggio, dove a quel punto non ci saranno più paletti: questo significa che, in caso di passaggio del turno, la Roma potrebbe incrociare la Juventus in un derby italiano affascinante, che consegnerebbe una partecipante certa alle semifinali ma, per contro, impedirebbe alla nostra nazione di fare un en plein che sarebbe storico.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE (RITORNO OTTAVI)

ROMA SHAKHTAR DONETSK

La Roma se la gioca ad armi pari: lo Shakhtar Donetsk ha dimostrato in questa Champions League di essere squadra temibile e di qualità, che però fa decisamente più risultati in casa. In trasferta gli ucraini hanno battuto solo il Feyenoord, e per il resto hanno sempre perso: è vero che si sono trovati ad affrontare Manchester City e Napoli, ma le prestazioni non sono mai state all’altezza. Eusebio Di Francesco ci crede, e con buona ragione: archiviato il momento difficile la sua Roma è tornata a volare, ha fatto il colpo grosso al San Paolo e ha poi dominato il Torino nell’anticipo del venerdì, arrivando a questa partita con il terzo posto in Serie A. Come abbiamo detto basta un 1-0 per qualificarsi: risultato che i giallorossi hanno nelle corde, va ricordato che nel girone eliminatorio hanno dominato il Chelsea all’Olimpico. Dunque è davvero alta la possibilità di trovare due squadre ai quarti di Champions League, ed è questa la grande speranza per questa sera.

MANCHESTER UNITED SIVIGLIA

Qui c’è grande equilibrio e incertezza: il fatto di non aver subito gol al Sanchez Pizjuan aumenta le possibilità del Siviglia, perchè un pareggio con gol darebbe la qualificazione agli andalusi senza se e senza ma e, dunque, il Manchester United è comunque chiamato a vincere (a meno che ovviamente non si vada ai rigori). Vincenzo Montella è riuscito a conquistare la finale di Coppa del Re ma in campionato arranca: ha perso in casa contro il Valencia una sfida diretta che avrebbe potuto portarlo a -5 dal quarto posto, si ritrova adesso con 11 lunghezze da recuperare per entrare nella prossima Champions League e dunque questa sfida di Old Trafford diventa ancora più importante. Lo United, che ha vinto lo scorso anno l’Europa League, punta a un grande doppietta: in ogni caso nella competizione principale del torneo tornerà sicuramente, visto che avendo battuto il Liverpool ha praticamente blindato il secondo posto in Premier League (nella peggiore delle ipotesi chiuderebbe terzo o quarto, avendo comunque il pass di cui va alla ricerca).

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE (RITORNO OTTAVI)

ore 20:45 Manchester United-Siviglia (andata 0-0)

ore 20:45 Roma-Shakhtar Donetsk (andata 1-2)

