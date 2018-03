Risultati Viareggio Cup 2018/ Classifiche aggiornate e diretta live score (oggi 13 marzo)

Risultati Viareggio Cup 2018: classifiche aggiornate dei gironi del gruppo 2 e diretta live score di tutte le partite di oggi al Torneo di Viareggio, martedì 13 marzo

13 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Risultati Viareggio Cup 2018 (LaPresse, repertorio)

Oggi martedì 13 marzo scende in campo anche la seconda metà delle squadre partecipanti alla Viareggio Cup 2018, il classico torneo che vede in campo ben 40 formazioni Primavera di club italiani e stranieri. Sappiamo infatti che queste squadre sono divise in dieci gironi, a loro volta raggruppati in due gruppi: ieri hanno debuttato le squadre del gruppo A (gironi da 1 a 5), oggi toccherà al gruppo B, cioè ai gironi da 6 a 10. Ben venti squadre dunque faranno oggi il loro debutto al Torneo di Viareggio e andranno a comporre la prima classifica dei rispettivi gironi in questa edizione della Coppa Carnevale, anche se ormai con lo spostamento della competizione arriveremo a ridosso della Pasqua, con finale mercoledì 28 marzo. La battaglia sarà dura, perché solo alle vincitrici dei gironi sarà garantito il passaggio del turno, poi in ognuno dei due gruppi saranno ripescate anche le tre migliori seconde.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Andiamo quindi a vedere nel dettaglio che cosa ci offre il calendario della seconda giornata della Viareggio Cup. La maggior parte delle partite avrà inizio alle ore 15.00: Cagliari-Deportivo Quindio e Bologna-Fk Rfs del girone 7; Pro Vercelli-UYSS New York del girone 8; Ascoli-Pontedera del girone 9; Spal-Az Alkmaar e Genoa-Lucchese del girone 10. Ci sarà invece un piccolo posticipo per esigenze televisive di Juventus-Rijeka (girone 6), il cui fischio d’inizio è in programma per le ore 15.15. Tre partite avranno invece inizio più tardi: si tratta di Fiorentina-Pas Giannina (girone 9) alle ore 17.00, Milan-Cai (girone 8) alle ore 17.15 - altro orario dettato da esigenze televisive - ed infine un incontro che sarà disputato in serata, cioè Benevento-Euro New York del girone 6 alle ore 20.30. Una sorta di giro del mondo con squadre provenienti da ogni latitudine, anche se bisogna ammettere che le big straniere (e in alcuni casi anche quelle italiane) disertano da tempo la Viareggio Cup.

RISULTATI TORNEO VIAREGGIO 2018 - 2^ GIORNATA

Girone 6

Ore 15.15 Juventus-Rijeka

Ore 20.30 Benevento-Euro New York

Girone 7

Ore 15.00 Cagliari-Deportivo Quindio

Ore 15.00 Bologna-Fk Rfs

Girone 8

Ore 15.00 Pro Vercelli-UYSS New York

Ore 17.15 Milan-Cai

Girone 9

Ore 15.00 Ascoli-Pontedera

Ore 17.00 Fiorentina-Pas Giannina

Girone 10

Ore 15.00 Spal-Az Alkmaar

Ore 15.00 Genoa-Lucchese

