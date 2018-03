Roma-Shakhtar Donetsk/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Roma-Shakhtar Donetsk: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Champions League in programma martedì 13 marzo 2018.

13 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Roma-Shakhtar Donetsk, LaPresse

Roma-Shakhtar Donetsk, diretta dallo spagnolo Undiano Mallenco, martedì 13 marzo 2018 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. E' il momento della verità per Roma e Shakhtar Donetsk. Ai giallorossi basterebbe l'uno a zero per passare, ma dovranno fare attenzione a non subire gol per non mettere in posizione di vantaggio la formazione ucraina. Dopo le sconfitte contro Shakhtar e Milan, la Roma si trova però ad attraversare un ottimo momento. Il quattro a due rifilato al Napoli a domicilio potrebbe aver rappresentato la partita della svolta, come si è visto anche col Torino, liquidato per tre a zero dopo un primo tempo comunque complicato.

ROMA SHAKHTAR DONETSK, DIRETTA LIVE

Dall'altra parte gli ucraini hanno vinto cinque partite su cinque da quando hanno ripreso l'attività agonistica dopo la sosta invernale. Oltre alla vittoria contro la Roma all'andata per due a uno, hanno centrato quattro successi di fila nel massimo campionato ucraino contro Chernomorets, Zirka Kropyvnytskyi, Karapty e Vorskla, vittorie ottenute realizzando sedici gol (dunque a una media di quattro a partita) e senza subirne alcuno. Lo Shaktar Donetsk comanda nel campionato ucraino con nove punti di vantaggio (ma una partita giocata in più) sulla Dinamo Kiev, ma sogna i quarti di Champions in cui è approdato solo una volta, battendo proprio la Roma agli ottavi, nel 2011.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Diretta tv esclusiva dell'incontro Roma Shakhtar Donetsk per gli abbonati Mediaset Premium, che potranno seguire la sfida sul canale Premium Sport HD del digitale terrestre pay, oppure seguire la diretta streaming video via internet collegandosi sul sito play.mediasetpremium.it.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SHAKHTAR DONETSK

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Olimpico di Roma. I giallorossi schiereranno Alisson a difesa della porta, Florenzi sull'out difensivo di destra e il serbo Kolarov sull'out difensivo di sinistra, mentre la coppia di difensori centrali sarà quella composta dall'argentino Fazio e dal greco Manolas. A centrocampo, al fianco di De Rossi si muoveranno l'olandese Strootman e il belga Nainggolan, mentre in attacco al centro del tridente tornerà il bosniaco Edin Dzeko, che ha saltato l'impegno di campionato col Torino per squalifica, affiancato dal turco Cenzig Under e dall'altro argentino Perotti. Risponderà lo Shakhtar Donetsk con Pyatov in porta, Butko schierato in posizione di terzino destro e il brasiliano Ismaily schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Rakitsky e Kryvtsov saranno i centrali della retroguardia a quattro. A centrocampo, come vertici arretrati saranno impiegati Stepanenko e al suo fianco il brasiliano Fred con i suoi connazionali Taison e Bernard, assieme a Marlos, incursori offensivi alle spalle dell'unica punta di ruolo della formazione ucraina, l'argentino Ferreyra.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Il confronto tattico vedrà i due allenatori affidarsi ai moduli già consolidati, 4-3-3 per la Roma di Eusebio Di Francesco, 4-2-3-1 per lo Shakhtar Donetsk del portoghese Fonseca. Da segnalare come dal 2006 ad oggi lo Shakhtar abbia vinto le ultime quattro sfide giocate contro la Roma. Il ritorno della fase a gironi di Champions 2006/07, le due sfide degli ottavi di finale 2010/11 e il match d'andata in cui i gol di Ferreyra e Fred hanno ribaltato l'iniziale vantaggio di Under. Il 16 febbraio del 2011 lo Shakhtar ha vinto l'ultimo precedente a Roma, tre a due con reti di Jadson, Douglas Costa e Luiz Adriano (ai giallorossi non bastarono un'autorete di Rat e un gol di Menez). Al 12 settembre 2006 risale l'unica vittoria giallorossa, quattro a zero (un punteggio che sarebbe più che sufficiente per il passaggio del turno, stavolta) con i gol di Taddei, Totti, De Rossi e Pizarro, tutti realizzati nel secondo tempo.

QUOTE E PRONOSTICO

I bookmaker vedono nettamente favorita la Roma per una vittoria che potrebbe ribaltare il risultato dell'andata e portare i giallorossi tra le prime otto squadre di questa Champions League. Successo interno quotato 1.67 da Bwin, mentre William Hill moltiplica per 4.00 quanto scommesso sull'eventuale pareggio e Bet365 propone a una quota di 5.25 la vittoria esterna della formazione ucraina. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati, Unibet fissa a 1.58 la quota relativa all'over 2.5 e a 2.40 la quota riferita all'under 2.5.

