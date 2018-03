Roma-Shakhtar: Ferreyra spinge raccattapalle oltre i cartelloni/ Scoppia rissa: ragazzo soccorso in barella

Roma-Shakhtar: Ferreyra spinge raccattapalle oltre i cartelloni. Scoppia rissa in campo: ragazzo soccorso in barella, portato via dall'automedica. Le ultime notizie

13 marzo 2018 Silvana Palazzo

Roma-Shakhtar: Ferreyra spinge raccattapalle (Foto: LaPresse)

Momenti di tensione al San Paolo durante Roma-Shakhtar Donetsk, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Quando mancavano otto minuti al termine, la squadra ucraina ha mostrato davvero poca sportività. Facundo Ferreyra, che era già ammonito, ha scaraventato oltre i cartelloni pubblicitari un raccattapalle, che è stato poi portato via in barella. Davvero incredibile quello che è accaduto a bordo campo, infatti ne è nato un parapiglia con i giocatori della Roma che hanno chiesto all'arbitro di intervenire. Non sono mancati spintoni e parole fuori posto, poi la situazione è tornata alla normalità tra i fischi dei tifosi giallorossi. Resta un gesto di pessimo gusto quello del giocatore dello Shakhtar Donetsk. Chissà se ci saranno provvedimenti dopo la partita per Facundo Ferreyra, ma ciò che è conta di più è che il raccattapalle non abbia riportato problemi in questo “fortuito incidente”.

ROMA SHAKHTAR, RISSA IN CAMPO: RACCATTAPALLE SPINTONATO

I social si sono scatenati sull'episodio del raccattapalle aggredito da Facundo Ferreyra. Tantissimi i messaggi di condanna per questo brutto gesto, d'altra parte ce ne sono alcuni che hanno criticato l'antisportività dei raccattapalle giallorossi, i quali nelle fasi finali tendono a perdere troppo tempo. «Complimenti ai raccattapalle della Roma che fanno carambolare volontariamente un secondo pallone in campo mentre si gioca. Ottima cultura sportiva», scrive un utente su Twitter. «Comunque i raccattapalle romanisti ce l'hanno sto vizio di essere lenti quando sono in vantaggio eh», aggiunge un altro. Niente che comunque possa giustificare una spinta oltre i tabelloni pubblicitari... Il ragazzo, difeso dai giocatori della Roma e dai tifosi capitolini, è stato soccorso dall'automedica presente nell'impianto e poi è stato portato via. La partita è proseguita fino al suo termine, ma non sono mancate le proteste dello Shakhtar per le perdite di tempo dei raccattapalle.

© Riproduzione Riservata.