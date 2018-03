Tirreno Adriatico 2018/ 7^ tappa streaming video e diretta tv: orario, percorso, vincitore (oggi 13 marzo)

Diretta Tirreno Adriatico 2018 7^ tappa streaming video e tv: orario e percorso della cronometro di San Benedetto del Tronto, ultima frazione della corsa (oggi)

13 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Tirreno Adriatico 2018: Kwiatkowski alla Milano Sanremo dell'anno scorso (LaPresse)

La Tirreno Adriatico 2018 si conclude oggi con la cronometro di San Benedetto del Tronto di 10 km, che sarà la settima tappa della Corsa dei Due Mari di quest’anno. Un epilogo ormai classico per la Tirreno Adriatico: l’arrivo a San Benedetto del Tronto è storico per l’ultima tappa, ma ormai dal 2011 è fissa anche la cronometro per lasciare in sospeso i verdetti in classifica generale fino all’ultimo giorno. Sarà così anche quest’anno, dal momento che appena tre secondi separano il leader, il polacco Michal Kwiatkowski del Team Sky, e il suo principale inseguitore, Damiano Caruso della Bmc. Per il siciliano sarebbe il successo che vale la carriera, per il polacco un’altra perla di una carriera che conta già successi di lusso come il Mondiale 2014, la Milano Sanremo dell’anno scorso, una Amstel Gold Race, una Clasica di San Sebastian e due Strade Bianche. La partenza del primo atleta avrà luogo alle ore 13.00, conclusione attorno alle ore 16.00.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA TIRRENO ADRIATICO 2018

L’appuntamento in diretta tv con la settima e ultima tappa della Tirreno Adriatico 2018 sarà a partire dalle ore 13.40 su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) e poi dalle ore 15.15 in chiaro per tutti su Rai Tre, naturalmente canale numero 3. Di conseguenza la diretta streaming video sarà garantita tramite il sito e l’applicazione di Rai Play gratuitamente per tutti. Per gli abbonati però è da segnalare anche la diretta tv a partire dalle ore 13.30 su Eurosport 2 e di conseguenza lo streaming garantito da Eurosport Player e pure da Sky Go e Premium Play, essendo i canali di Eurosport visibili su entrambe le piattaforme.

CRONOMETRO SAN BENEDETTO DEL TRONTO: PERCORSO 7^ TAPPA TIRRENO ADRIATICO 2018

Il percorso della cronometro di San Benedetto del Tronto, che per essere precisi misurerà 10,050 km, sarà completamente pianeggiante ed è ben noto ai corridori della Tirreno Adriatico, visto che è esattamente lo stesso utilizzato nelle precedenti tre edizioni a partire dal 2015. La pedana di partenza sarà posta in viale Tamerici (Riva sud), da dove si procederà verso Porto d’Ascoli lungo il mare. Ci sarà un rilevamento cronometrico intermedio in Piazza Salvo d’Acquisto dopo 4,7 km, poi si proseguirà ancora per circa 750 metri prima di risalire su strade ampie e prevalentemente rettilinee fino a San Benedetto del Tronto, dove la corsa terminerà sul traguardo tradizionale di viale Buozzi. A 2,5 km dal traguardo una doppia curva immetterà sul lungo rettilineo d'arrivo. Un tracciato adatto agli specialisti, che si giocheranno il successo di tappa mentre per la classifica generale dovrebbe essere un duello ristretto a Kwiatkowski e Caruso.

© Riproduzione Riservata.