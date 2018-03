Verona Ankara/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Cev Cup semifinale)

Diretta Verona Ankara: info streaming video e tv. I gialloblu di Grbic raggiungono la semifinale della Cev Cup: di contro ecco i turchi con l'azzurro Oleg Antonov.

13 marzo 2018 Michela Colombo

La formazione di Verona (da Facebook ufficiale)

Verona-Ankara, diretta dagli arbitri Oleksly Skibitskyy e Tomislav Popovic è la partita di volley in programma oggi martedi 13 marzo alla Agsm Forum di Verona: fischio d’inizio previsto per le ore 20.30. Il grande volley del continente torna a parlare gialloblu: la compagine di Nikola Grbic dopo le fatiche del primo turno dei Play off di Superlega torna in campo per un traguardo ancora più alto. Oggi infatti contro lo Ziraat Bakasi gli scaligeri giocano il match di andata della Semifinale della Cev cup, il secondo torneo per club in Europa. Un traguardo quindi più che prestigioso per la Calzedonia che finora ha fatto vedere davvero grandi cose nelle coppe europee, raggiungendo in maniera più che meritata la nomea di favorita al titolo. Prima di pensare alla finalissima è tempo ora di guardare al campo dell’Agsm Forum: la sfida contro la squadra turca infatti non si annuncia affatto semplice per Verona.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che purtroppo la semifinale di andata della Cev Cup tra Verona e Ankara non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardi una eventuale diretta streaming video della partita. Consigliamo pertanto a tutti gli appassionati di consultare i profili social della società scaligera che terrà tutti i tifosi aggiornati su quanto sta accadendo all’Agsm Forum.

IL CONTESTO

Di certo la squadra di Nikola Grbic approda a questo match di andata come favorita , se non altro per il fattore campo: non si contano le volte in cui il popolo gialloblu ha davvero dato una mano agli scaligeri in campo. Oltre a ciò, però va anche detto che di fatto Verona si è dimostrata molto più costante nel proprio cammino di avvicinamento a questa semifinale: sono stati certo ben poco i patemi subiti dagli scaligeri nelle prime fasi di qualificazione, o comunque meno rispetto all’Ankara. Se infatti Verona, dai trentaduesimi di finale fin ad ora, ha subito di fatto ben poco, concedendo al massimo un parziale al proprio avversario delle sfide andata e ritorno, non così lo Ziraat Bankasi che più volte si è visto a un passo dal lasciare il tabellone. Nonostante i diversi set concessi fino a oggi però di certo i turchi rimangono un avversario temibile e dotato di una notevole resistenza e tenacia: fattori che potrebbero mettere in difficoltà la squadra di Grbic che pure arriva alla partita dopo il primo KO rimediato al primo turno dei play off scudetto.

