Barcellona-Chelsea/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Barcellona-Chelsea: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Champions League in programma al Camp Nou.

14 marzo 2018 Stefano Belli

Barcellona-Chelsea, diretta dall'arbitro Damir Skomina mercoledì 14 marzo 2018 alle ore 20.45, sarà una sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Con le ultime vittorie in campionato contro Atletico Madrid e Malaga, il Barcellona ha ormai ipotecato la vittoria nella Liga: il fronte europeo è però estremamente importante per la formazione catalana, che ha vinto la Champions League per l'ultima volta nel 2015, ma ha visto trionfare per tre volte negli ultimi quattro anni i rivali del Real Madrid. Dall'altra parte, il Chelsea ha battuto il Crystal Palace in uno dei tanti derby londinesi in calendario in Premier League. Un successo che ha mantenuto i campioni d'Inghilterra in carica, pur sicuri di non poter fare il bis quest'anno visti i ventidue punti di distanza dal Manchester City capolista, in corsa per la qualificazione alla Champions League della prossima stagione.

Per i Blues non è di certo scontata la conferma in panchina di Antonio Conte, che potrebbe però piazzare un colpo di coda proprio in Europa. Quella tra Barcellona e Chelsea è ormai una classica della moderna Coppa dei Campioni, sfida che spesso è valsa l'accesso in finale e che ha regalato partite leggendarie. I blaugrana in questa occasione sembrano favoriti alla luce di quello che è stato il rendimento generale della squadra in tutta la stagione, ma il Chelsea anche all'andata si è dimostrato duro a morire, anche se la stagione degli uomini di Conte è stata sicuramente più ricca di alti e bassi rispetto a un Barcellona andato avanti anche nella Liga e in Coppa del Re decisamente nel segno della continuità.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Diretta tv dell'incontro Barcellona Chelsea sia in chiaro su Canale 5 (canale 505 del digitale terrestre in chiaro in HD) sia per gli abbonati Mediaset Premium, che potranno seguire la sfida sul canale Premium Sport HD del digitale terrestre pay, oppure seguire la diretta streaming video via internet collegandosi sui siti www.mediaset.it/canale5 e play.mediasetpremium.it.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA CHELSEA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo al Camp Nou. Il Barcellona affronterà la sfida con il tedesco Ter Stegen tra i pali, Sergi Roberto schierato come esterno difensivo di destra e Jordi Alba schierato come esterno difensivo di sinistra, mentre Piqué ed il francese Umtiti saranno i difensori centrali. A centrocampo spazio al croato Rakitic, a Busquets e a Paulinho nel terzetto titolare, in attacco partiranno invece dal primo minuto l'uruguaiano Suarez, l'argentino Messi e il francese Dembelé. Risponderà il Chelsea con il belga Courtois a difesa della porta e una difesa a tre composta dal tedesco Rudiger, dal danese Christensen e dallo spagnolo Azpilicueta. L'italiano Zappacosta sarà l'esterno laterale di destra e lo spagnolo Alonso l'esterno laterale di sinistra, col suo connazionale Fabregas e il francese Kante che saranno i centrali sulla mediana. L'altro belga Hazard e gli spagnoli Morata e Pedro sarsnno invece i titolari nel tridente offensivo dei Blues.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

4-3-3 per il Barcellona di Valverde e 3-4-3 per il Chelsea di Antonio Conte, in un confronto tattico che già all'andata è apparso estremamente equilibrato. Dal 2006 ad oggi, nelle ultime quattro occasioni in cui le due squadre si sono confrontate al Camp Nou in Champions League, il confronto ha fatto registrare sempre un pareggio. L'ultima volta finì due a due con le reti di Ramires e Fernando Torres che permisero ai Blues di recuperare un doppio svantaggio e di qualificarsi alla finale, poi vinta, contro il Bayern Monaco. Il Barcellona non batte il Chelsea dal due a uno del 23 febbraio 2005, inglesi in vantaggio con un'autorete di Belletti e risultato poi ribaltato dai gol di Maxi Lopez e di Eto'o per i blaugrana.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le scommesse sul match, i bookmaker sembrano avere grande fiducia sulla possibilità del Barcellona di chiudere i conti, con vittoria interna quotata 1.44 da William Hill, mentre Bwin moltiplica per 4.75 quanto investito sull'eventuale pareggio e Bet365 propone a 8.50 la quota relativa alla vittoria in trasferta degli inglesi. L'over 2.5 e l'under 2.5 vengono quotati rispettivamente 1.64 e 2.20 sempre dall'agenzia Bet365.

