Belchatow Civitanova/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Champions league play off 12)

Diretta Belchatow Civitanova: info streaming video e tv. Nuovo appuntamento con una classica del volley maschile: in campo per i play off 12 della Champions league.

14 marzo 2018 Michela Colombo

La formazione di Civitanova (da facebook ufficiale)

Belchatow-Civitanova, diretta dagli arbitri Erdal Akinci e Olivier Guillet è la partita di volley in programma oggi mercoledi 14 marzo al’Atlas Arena di Lodz: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00. Nuovo scontro diretto tra la Lube e i polacchi dello Skra, già protagonisti in stagione delle semifinali del Mondiale per club: il banco di prova oggi però saranno i play off a 12 della Champions League. La posta in palio quindi è ben alta e benchè dopo questo scontro andata e ritorno, si dovrà affrontare ancora i play off a 6, i ragazzi di Medei già sognano un posto per la Final Four del massimo torneo europeo. In ogni caso il match di oggi si annuncia combattuto, anche se forse secondo lo storico Civitanova oggi potrebbe avere una marcia in più.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita di volley tra Belchatow e Civitanova, attesa alle ore 18.00 sarà visibile in diretta tv sul satellitare di Sky. Appuntamento quindi al canale 204 del telecomando, ovvero Fox Sport HD. Segnaliamo poi che il match sarà visibile anche in diretta streaming video tramite l’app Sky Go, riservata ai soli abbonati.

IL CONTESTO

Numeri alla mano vediamo bene che sia Belchatow che Civitanova approdano questo match vantando numeri davvero di gran peso. Solo nel ruolino di marcia che comprende gli ultimi 5 match vediamo bene che entrambe le squadre in campo a Lodz hanno rimediato appena una sconfitta a testa, per entrambe arrivata proprio nell’ultimo turno della fase a gironi della Champions League. Proprio nella massima competizione europea vediamo però che i cammini delle due squadre differiscono appena. Partendo alla Lube infatti vediamo che i ragazzi di Medei hanno si passato il turno come top seconda ma con 13 punti a bilancio e due soli KO rimediati, entrambi con Perugia. Lo Skra invece, pur approdando al tabellone dei play off come migliore seconda, finora ha rimediato nella fase a gruppi solo 9 punti e sono stati ben tre gli insuccessi rimediati. Ecco quindi che nonostante il fattore campo avverso oggi Civitanova potrebbe aver una marcia in più: non guasta poi ancora l’ampio storico favorevole. In ogni caso nei rispettivi campionato nazionali sia il Belchatow che civitanova sono dei veri punti di riferimento: la sfida è quindi davvero tra grandi big. Come al solito però l’ultima parola arriverà dal campo.

