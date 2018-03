Besiktas-Bayern Monaco/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Besiktas-Bayern Monaco: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Champions League in programma mercoledì 14 marzo 2018.

14 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Besiktas-Bayern Monaco, LaPresse

Besiktas-Bayern Monaco, diretta dall'arbitro Michael Oliver mercoledì 14 marzo 2018 alle ore 20.45, sarà una delle sfide del programma delle gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Partita che ormai ha poco da dire quella fra turchi e tedeschi. Il Bayern Monaco, che pure si era piazzato secondo dietro il Paris Saint Germain nella fase a gironi, ha sfruttato il sorteggio positivo degli ottavi di Champions League, rifilando all'Allianz Arena una implacabile cinquina ai turchi del Besiktas. Che in patria dopo l'ultima vittoria di misura contro il Genclerbirligi si sono piazzati a un punto di distanza dalla capolista Galatasaray, restano in piena corsa per il titolo nazionale.

Dopo essersi piazzati per la prima volta nella loro storia primi in un girone di Champions, i bianconeri però hanno ceduto di fronte a un Bayern che sembra tornato quello del triplete del 2014. Dopo lo straripante sei a zero contro l'Amburgo di sabato, gli uomini di Heynckes si trovano con venti punti di vantaggio sullo Schalke 04 secondo nella classifica della Bundesliga, e aspettano solo il momento per festeggiare. E anche in Champions la finale sembra un obiettivo quest'anno più che mai possibile.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Diretta tv esclusiva dell'incontro Besiktas Bayern Monaco per gli abbonati Mediaset Premium, che potranno seguire la sfida sul canale Premium Sport HD del digitale terrestre pay, oppure seguire la diretta streaming video via internet collegandosi sul sito play.mediasetpremium.it.

PROBABILI FORMAZIONI BESIKTAS BAYERN MONACO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso il Vodafone Park di Istanbul: i padroni di casa del Besiktas schiereranno l'estremo difensore Fabricio alle spalle di una difesa a quattro con Gonul impiegato come esterno laterale di destra, il brasiliano Adriano impiegato come esterno laterale di sinistra e il serbo Tosic e il cileno Medel che formeranno la coppia di difensori centrali. Il tedesco Arslan e il canadese Hutchinson copriranno le spalle a centrocampo all'altro brasiliano Talisca, all'olandese Lens e al suo connazionale Babel, che supporteranno offensivamente il centravanti spagnolo Negredo. Risponderà il Bayern Monaco con Ulreich in porta alle spalle dei due difensori centrali Hummels e Boateng, mentre Kimmich sarà l'esterno di fascia destra in difesa e l'austriaco Alaba sarà il laterale di fascia mancino. A centrocampo spazio al cileno Vidal, allo spagnolo Javi Martinez e a Thomas Muller, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto il bomber polacco Lewandowski (autore di una tripletta nell'ultimo match in Bundesliga contro l'Amburgo), il francese Ribery e l'olandese Robben.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Tatticamente saranno opposti il 4-2-3-1 schierato da Gunes nel Besiktas ed il 4-3-3 di Heynckes nel Bayern Monaco. I giochi sembrano chiusi dopo il cinque a zero dell'andata, con i bavaresi in gol con Coman e le doppiette di Muller e Lewandowski. Dal 1997 ad oggi, in tre incroci di Champions, il Bayern ha sempre vinto contro il Besiktas, realizzando complessivamente nove gol e senza subirne nessuno. L'ultimo precedente a Istanbul è il due a zero in favore dei tedeschi del 26 novembre 1997.

QUOTE E PRONOSTICO

Per le scommesse sulla partita, la vittoria interna della formazione turca viene quotata 5.25 da Bwin, con Bet365 che moltiplica per 5.00 quanto investito sull'eventuale pareggio e William Hill che offre invece a una quota di 1.60 la vittoria esterna bavarese. Per quanto riguarda le scommesse sui gol realizzati, Bet365 quota al raddoppio e a 1.72 rispettivamente l'over 2.5 e l'under 2.5.

