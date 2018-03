Chaumont Trento/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Champions league play off a 12)

Diretta Chaumont Trento: info streaming video e tv. La compagine trentina vola in francia per ritrovare l'ex Prandi: in campo per l'andata dei play off della Champions league.

14 marzo 2018 Michela Colombo

La formazione di Trento (da facebook ufficiale)

Chaumont-Trento, diretta dagli arbitri Onor Hosnut e Dejan Rogic, è la partita in programma oggi mercoledì 14 marzo 2018 il Complex Sportif Rene Tys di Reims: fischio d’inizio atteso alle ore 20.30. La compagine di Angelo Lorenzetti, dopo le fatiche del primo turno dei play off di Superlega torna quindi in campo e lo fa per il primo match dei play off a 12 della Champions League. Nel massimo torneo europeo per club quindi la Diatec si gioca oggi una partita fondamentale contro i francesi di Silvano Prandi: un successo oggi infatti porrebbe permettere ai gialloblu di non doversi giocare il tutto per tutto per un posto nella final four nel prossimo ritorno al Pala trento.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la sfida di Champions league tra Chaumont e Trento, in programma alle ore 20.30 sarà visibile in diretta tv sul satellitare di Sky. Appuntamenti quindi al canale Fox Sport HD, con diretta streaming video garantita a tutti gli abbonati tramite l’applicazione Sky Go.

IL CONTESTO

Come abbiamo detto prima in Francia si giocherà la sfida di andata dei primi play off della Champions League: Trento quindi avrà la possibilità di eventualmente chiudere il discorso qualificazione alla prossima final four della competizione di fronte al pubblico di casa, che da sempre è l’uomo in più un campo per la squadra di Lorenzetti. Prima di pensare al ritorno, però tocca guadare alla partita di oggi, che non si annuncia affatto semplice per Giannelli e compagni. Se infatti la compagine della Diatec fino a pochi giorni fa ha faticato parecchio per battere al tie break Verona nel primo turno dei play off scudetto, lo Chaumont è di ritorno della finale della Coppa di Francia e vanta un piazzamento invidiabile nella classifica del campionato nazionale. Possiamo quindi ben dire che la compagine di Prandi è una delle miglior espressioni del volley in Francia, mentre nel confronto la squadra trentina quest’anno non ha affatto seguito le aspettative di inizio stagione, patendo una partenza ben lenta e la concorrenza di altre avversarie più quotate come Perugia e Civitanova altro che Modena. Sulla carta quindi si potrebbe dire che questo sarà uno scontro impari, anche se i francesi sono stati sconfitti pochi giorni fa dal Tourcoing nella coppa nazionale. Eppure la compagine di Lorenzetti ci abituato in questa ultima parte di stagione a prestazioni anche sorprendenti pure da sfavorita: staremo a vedere.

© Riproduzione Riservata.