Cosenza Viterbese/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Cosenza Viterbese, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della semifinale di ritorno di Coppa Italia Serie C. All'andata 3-1 per i laziali

14 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Cosenza Viterbese, Coppa Italia Serie C (Foto LaPresse)

Cosenza Viterbese, partita che sarà diretta dall’arbitro Alessandro Prontera, si gioca alle ore 14:30 di mercoledì 14 marzo: è il ritorno della semifinale di Coppa Italia Serie C 2017-2018, e dunque ci consegnerà la squadra che andrà a sfidare l’Alessandria nell’ultimo atto - sempre su doppia sfida. Per il Cosenza potrebbe trattarsi della seconda finale in quattro stagioni, visto il titolo ottenuto nel 2015; tuttavia a partire favorita è la Viterbese, che all’andata ha vinto 3-1. Significa, in un buona sostanza, che i laziali possono permettersi di pareggiare o anche perdere con un gol di scarto per ottenere l’obiettivo; il Cosenza invece ha bisogno di un 2-0 oppure di tre gol di scarto, perchè dal 4-2 in avanti gli ospiti si qualificherebbero in virtù del maggior numero di gol realizzati in trasferta. Dunque una semifinale che ha preso un certo indirizzo, anche se poi la situazione non è definita al 100% e i calabresi hanno tutte le possibilità di centrare la finale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cosenza Viterbese non sarà trasmessa in diretta tv, ma come per tutta la stagione di Serie C (dunque campionato e Coppa Italia) sarà possibile assistere a questa partita tramite dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone: l’appuntamento classico è su elevensports.it, portale che ha sostituito sportube.tv e che fornisce il servizio di diretta streaming video. Per accedervi sarà necessario sottoscrivere un abbonamento, ma è anche possibile acquistare la singola partita di volta in volta e, dunque, anche questa dello stadio San Vito.

IL CONTESTO

Come dicevamo la partita di andata ha dato un’indicazione di quello che ci aspetta oggi: il Cosenza dovrà gestire i ritmi e non perdere tempo, perchè trovare due gol contro la Viterbese non sarà semplice. Per di più i lupi attraversano un periodo decisamente complicato: non vincono da fine gennaio avendo pareggiato cinque delle ultime sei partite, non sono riusciti a segnare nelle ultime due uscite e l’ultima volta in cui hanno ottenuto un risultato che oggi sarebbe utile per raggiungere la finale risale al 2-0 sul Monopoli del 23 dicembre, terza di cinque vittorie consecutive che aveva lanciato i rossoblu fino al quinto posto in classifica nel girone C. Non sta poi troppo meglio la Viterbese, che non vince da metà febbraio (2-0 al Gavorrano) e ha perso due delle ultime tre partite; in trasferta non festeggia dal 19 gennaio, allo stesso modo del Cosenza non segna da due gare e ha vinto solo una volta nelle ultime cinque. E’ rimasta quarta nel girone A, ma adesso il vantaggio che era enorme si sta assottigliando; per di più c’è il grande rammarico di non aver approfittato del crollo verticale di Livorno e Pisa, confermando la striscia di risultati tra novembre e febbraio (sette vittorie e quattro pareggi), oggi la formazione laziale sarebbe quasi certamente al secondo posto e potrebbe giocarsi la promozione diretta con il Siena.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA VITERBESE

Il Cosenza cerca il ribaltone, ma al San Vito ha ben squalificati: settimana scorsa ha chiuso in nove uomini e in più Corsi ha raggiunto il limite di ammonizioni previsto dal regolamento. Mungo mancherebbe anche nell’eventuale doppia finale, Loviso invece ci sarebbe già all’andata; oggi comunque dovrebbe esserci Boniotti come esterno destro a centrocampo, mentre in mediana Calamai e Palmiero faranno le veci degli indisponibili giocando sulla stessa linea di Bruccini, il giocatore che con il suo gol all’andata tiene aperte le speranze dei lupi. In porta Zommers, Idda o Pasqualoni al centro della difesa tra Pascali e Dermaku (con Zommers in porta), D’Orazio sarà il laterale di sinistra mentre davanti Leonardo Pèrez insidia la maglia di Tutino, con anche Okereke che si gioca il posto al fianco di Baclet. Nella Viterbese, Stefano Sottili dovrebbe confermare le stesse scelte dell’andata: dunque davanti al portiere Pini ci saranno i centrali Sini e Rinaldi con Celiento e De Vito sugli esterni, a centrocampo Benedetti sarà il playmaker davanti alla difesa con Cenciarelli e Baldassin che agiranno in qualità di mezzali mentre nel tridente offensivo troverà posto Jefferson (ancora favorito su Claudio De Sousa e Ngissah), schierato da prima punta e avendo in Vandeputte (destra) e Calderini (sinistra) i due giocatori che lo supporteranno partendo larghi sulle corsie laterali.

