Discesa maschile Are/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Finali Coppa del mondo sci)

Diretta discesa maschile Are: info streaming video e tv dell'ultimo appuntamento con la specialità per la Coppa del mondo. Feuz vincitore annunciato per la coppetta?.

14 marzo 2018 Michela Colombo

Beat Feuz (LaPresse)

Si accenderà oggi la prova della discesa libera maschile della finali di Are: la Coppa del mondo di sci giunge quindi alla sua felice conclusione ed è quindi giunto il momento di assegnare le coppe. Ad aprire la settimana di prove sulla neve svedese è proprio la discesa libera maschile, dove è sempre più vicino all’incoronazione il rossocrociato Beat Feuz. Classifica alla mano però vediamo che la lotta per i primi tre gradini del podio per la specialità è ben ardua: saranno quindi tanti i protagonisti chiamati a un vero e proprio exploit sulla linea del traguardo, della pista di Are come della stagione 2018.

ORARIO, INFO STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA PROVA

La partenza del primo atleta nella discesa maschile sulla neve di Are è in programma alle ore 10.30. Diciamo che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà anche oggi in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Svezia (www.fis-ski.com).

I PROTAGONISTI PIU’ ATTESI

Controllando la classifica della coppa di specialità, prima di dare il via alla discesa di Are, vediamo subito che l’uomo da tenere d’occhio questa mattina non può che essere lo sciatore svizzero Beat Feuz. Il campione del mondo della discesa libera a Sankt Moritz punta infatti alla vittoria della coppetta e ha alla sua parecchi fattori, non ultimo un grande stato di forma che lo ha accompagnato in tutta la stagione. Difficilmente lo sciatore di Schangnau ha abbandonato il podio nelle discese della stagione e il bronzo ottenuto alle Olimpiadi di Pyeongchang non è stato certo il miglior risultato all’anno. Tra i primi avversari dello svizzero ecco un ottimo Thomas Dressen, vincitore dell’ultima discesa a Kvitfjell e l’eterno Aksel Lund Svindal, che proprio con il rossocrociato e il tedesco aveva completato al terzo gradino il podio della prova di Lillehammer lo scorso 10 marzo.

© Riproduzione Riservata.