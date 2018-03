Indian Wells 2018/ Diretta Federer Chardy streaming video e tv, orario delle partite (tennis, oggi 14 marzo)

Diretta Indian Wells 2018, info streaming video e tv: ottavi di finale nel torneo di tennis in California. Torna in campo il numero 1 Roger Federer, che sfida il francese Jeremy Chardy

14 marzo 2018 Claudio Franceschini

Roger Federer gioca gli ottavi a Indian Wells 2018 (Foto LaPresse)

A Indian Wells 2018 è tempo di ottavi di finale: iniziano quelli del torneo maschile, si concludono quelli nel main draw femminile. Nel deserto della California il grande tennis non si ferma: abbiamo avuto un’interruzione per pioggia che però non ha inficiato più di tanto il programma, recuperato agilmente il giorno seguente. Mercoledì 14 marzo, con inizio dei match alle ore 19:00 italiane, Roger Federer fa il suo ritorno in campo per sfidare Jeremy Chardy, che dopo aver eliminato il nostro Fabio Fognini e vinto il derby contro Adrian Mannarino affronta il giocatore più forte, numero 1 Atp e campione in carica. I precedenti sono 3-1 per lo svizzero, che ha perso solo nel 2014 a Roma, in rimonta e con tie break perso - nel terzo set - per 8 punti a 6; Federer veleggia in scioltezza verso quella semifinale che gli garantirebbe di mantenere la vetta del ranking, guardando più in là spera di fare il bis a Indian Wells e non ha davvero troppi rivali sulla sua strada. Nel tabellone femminile invece tutto porta a una semifinale tra Venus Williams e Caroline Wozniacki, ma le insidie si nascondono ad ogni turno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Gli appuntamenti in diretta tv con Indian Wells 2018 sono due: il torneo maschile è su Sky Sport 2 e Sky Sport 3, dunque è un’esclusiva riservata agli abbonati alla televisione satellitare che potranno seguire i match anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie al servizio di diretta streaming video garantito dall’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Il torneo Wta invece è disponibile per tutti su SuperTennis, la web-tv federale al canale 64 del vostro televisore. Anche in questo caso c’è la possibilità di diretta streaming video, visitando senza costi il sito ufficiale www.supertennis.tv. Ricordiamo anche gli account ufficiali presenti sui social network, in particolare su Twitter: su @ATPWorldTour e @WTA troverete tutte le informazioni utili sul torneo di Indian Wells e sui giocatori impegnati nel deserto della California.

IL TORNEO MASCHILE

Con il ritiro di Dominic Thiem, è caduta un’altra testa di serie tra le prime: fuori la numero 5, avanza invece Pablo Cuevas che prenota il match contro il giovane sudcoreano Hyeon Chung. Il quale ancora una volta ha battuto Tomas Berdych e, nei quarti, potrebbe incrociare quel Roger Federer che lo aveva preso a pallate nella semifinale degli Australian Open, prima che il vincitore della Next Gen si ritirasse. Non c’è motivo di pensare che possa andare in altro modo, ma nemmeno dall’altra porzione di questa metà alta potrebbero arrivare troppi pericoli: Pablo Carreno Busta proverà a vendicare la semifinale degli Us Open contro Kevin Anderson - che però ha 3-0 nei precedenti - mentre sarà davvero interessante la sfida tra i due giovani outsider Borna Coric (classe ’96) che ha demolito Roberto Bautista Agut e Taylor Fritz (classe ’97), a questo punto grande speranza americana dopo le vittorie sul coetaneo Rublev e sull’esperto Verdasco.

IL TORNEO FEMMINILE

Venus Williams ha vinto la battaglia contro la sorella Serena, evidentemente ancora lontana dalla condizione ottimale: adesso la trentasettenne se la vede con Anastasija Sevastova, sempre una minaccia e in grado di prendersi vittorie importanti. La sfida che incrocia per i quarti è quella tra Carla Suarez Navarro, che ha dato una delusione a una Elina Svitolina che sperava in un altro grande titolo, e quella Danielle Collins arrivata un po’ dal nulla ma in crescita costante, e che potrebbe anche fare strada. La sensazione però è che le vere sfide “di ferro” siano più sotto: Angelique Kerber ha iniziato alla grande il 2018, ha fatto fuori Makarova e Vesnina e adesso incrocia una Caroline Garcia che ha finalmente trovato costanza. Il premio è un quarto contro Caroline Wozniacki, che rimane la grande favorita per raggiungere la finale da questo lato del tabellone, e Daria Kasatkina che ha davvero impressionato contro Sloane Stephens, anche se l’americana è parsa in calo rispetto alla vittoria sorprendente degli Us Open.

