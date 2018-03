Inter Parma/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni e risultato live (Viareggio Cup 2018)

Diretta Inter Parma: info streaming video e tv. Secondo appuntamento con il girone 3 della Viareggio Cup e big match del gruppo, visto che i due club si contendono la prima posizione.

14 marzo 2018 Michela Colombo

Diretta Inter Parma (LaPresse)

Inter-Parma, è la partita in programma oggi mercoledi 14 marzo allo stadio Bresciani di Viareggio: fischio d’inizio atteso alle ore 15.30 per il secondo turno del girone 3 della Viareggio Cup 2018. Nuovo appuntamento da protagonisti quindi per i nerazzurri che, dopo aver fronteggiato la compagine giovanile nella Liechhartd tocca ora giocare contro il Parma, squadra ben nota e attualmente presente nel campionato primavera 2. Ecco quindi che sulla carta non pare un match affatto semplice per Vecchi e i suoi ragazzi che pure hanno esordito bene nella Coppa Carnevale, giunta ormai alla sua 70^ edizione.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo che la sfida del girone 3 tra Inter e Parma, attesa alle ore 15.30 sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: sarà quindi il canale raisport + la numero 57 del telecomando del digitale terrestre il punto di riferimento per gli appassionati per la 70^ Viareggio Cup. Da non dimenticare poi le possibilità offerte dal portale raiplay.it, che offrirà in maniera gratuita la visione della partita in diretta streaming video.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER PARMA

In vista della partita contro il Parma appare assai probabile che Vecchi voglia riproporre l’11 visto già in campo nella prima giornata di questa fase preliminare. Potrebbe quindi essere ancora 3-5-2 per i nerazzurri con pure parecchi ballottaggi specie a centrocampo. Tra i pali infatti vedremo Pissardo con davanti a se il terzetto Rizzo-Nolan -Van den Eynde, pur con Lombardoni e Sala pronti a intervenire dalla panchina. Per il centrocampo non saranno poche le staffette: Gavioli si gioca la maglia con Marzupio e pure Brignoli e Rover potrebbe entrare in ballottaggio rispettivamente con Roric e Visconti. A completare dovrebbe rimanere titolari Rada e Corrado, entrambi in gol pochi giorni fa. Per l’attacco le due punte dovrebbero essere Collidio e Merola, benchè in panchina troviamo ancora Odgaard.

Anche Iori, tecnico del Parma potrebbe chieder ai suoi uno sforzo in più in quello che potrebbe essere il big match che deciderà le sorti del girone 3. Sarà quindi ancora 4-3-3 per la formazione dei ducali presente alla Viareggio cup 218, con Adorni che non mancherà tra i pali. Di fronte al numero uno ecco Rallo e Di Maggio al centro, mentre ai lati mancherà Di Stefano squalificato: toccherà a De Meio far coppia sull’esterno con Oberrauch. In avanti appare sicuro in cabina di regia Carmiato: sia Colley che Mustacciolo però rimangono in dubbio con Mastai e Ndiaga Per l'attacco dei ducali dovremmo rivedere titolari sia Longo che Garni e Patacchini: la panchina di Iori però rimane ben ampia.

