Juventus Atalanta/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Serie A)

14 marzo 2018

Juventus Atalanta, partita che viene diretta da Maurizio Mariani, si gioca mercoledì 14 marzo alle ore 18:00 ed è il recupero della 26^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Originariamente la sfida sarebbe dovuta andare in scena domenica 25 febbraio (stesso orario), ma le due squadre all’Allianz Stadium sono scese in campo soltanto per il riscaldamento, già effettuato sotto la neve: il campo è stato scoperto in anticipo per permettere di verificare il funzionamento della Goal Line Technology e si è immediatamente ricoperto di un manto bianco che, dopo adeguata e rituale verifica da parte dell’arbitro e dei due capitani, ha reso impossibile disputare regolarmente la partita. Gli impegni di Champions League della Juventus, e soprattutto la semifinale di Coppa Italia proprio tra queste due squadre, hanno fatto slittare fino a oggi la data del recupero; non è passato troppo tempo ma alcune cose sono cambiate da quel giorno di fine febbraio al 14 marzo.

Juventus Atalanta verrà trasmessa in diretta tv sulle due piattaforme a pagamento: nello specifico allora gli appuntamenti, per gli abbonati, sono su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 (tutti disponibili in alta definizione) per quanto riguarda il satellite, e su Premium Sport 2 o Premium Sport 2 HD per il digitale terrestre. In entrambi i casi ovviamente ci sarà la possibilità di assistere alla partita anche in diretta streaming video: basterà attivare - senza costi aggiuntivi - le applicazioni Sky Go o Premium Play su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

La Juventus quella sera in cui non aveva giocato contro l’Atalanta era scivolata a 4 punti dal Napoli: oggi arriva al recupero con un punto di vantaggio e una partita in meno, e vedeva come complicato il ritorno degli ottavi di Champions League: oggi si trova a +1 e al primo posto in Serie A (con una partita in meno) e arriva dall’impresa di Wembley con cui ha fatto fuori il Tottenham, prendendosi i quarti. La sensazione è che il gol che Dybala ha segnato all’ultimo secondo contro la Lazio sia stato fondamentale per il morale bianconero, ma anche una botta psicologica per le ambizioni dei partenopei, che hanno perso in casa contro la Roma e poi si sono fatti fermare dall’Inter. Nel frattempo i bianconeri ne hanno approfittato, battendo anche l’Udinese; risultato, sorpasso e questo pomeriggio possibilità più che ghiotta di allungare in vetta, così da avvicinare ancor più lo scudetto.

Massimiliano Allegri è dove si voleva trovare, ma i conti non sono affatto chiusi: al di là della sfida diretta di Torino, la Juventus deve ancora fare visita alle stesse Inter e Roma e dunque ha l’obbligo di non perdere punti preziosi prima di queste delicatissime partite. L’Atalanta ha due partite da giocare: non solo questa, anche quella casalinga contro la Sampdoria posticipata per la tragica morte di Davide Astori. Avendo però vinto a Bologna, la Dea si è portata a -3 dal settimo posto dei blucerchiati: facendo punti a Torino e poi battendo la squadra doriana arriverebbe il sorpasso, il Milan resta nel mirino e allora tornare a giocare in Europa il prossimo anno può non essere un’utopia, anche se la strada resta sicuramente difficile. Juventus e Atalanta, lo sappiamo, sono al quarto incrocio stagionale: per il momento due vittorie bianconere e un pareggio, un 2-2 che ha ricalcato esattamente quanto era successo a Bergamo lo scorso anno.

Entrambi gli allenatori dovrebbero dare spazio ai titolari: la Juventus ha fatto un po’ di turnover contro l’Udinese, dovremmo per esempio rivedere Benatia al fianco di Chiellini in difesa, con De Sciglio in ballottaggio con Lichtsteiner a destra e Alex Sandro favorito su Asamoah a sinistra. In porta dovrebbe tornare Buffon, così come Matuidi è pronto a riprendersi la maglia a centrocampo a scapito di Sturaro; Pjanic sarà il regista davanti alla difesa dopo il turno di riposo, sul centrodestra invece possibile conferma per Khedira. Nel tridente offensivo si rivede Mandzukic: il croato giocherà sulla sinistra dirottando Dybala largo a destra, prima punta Higuain che deve riscattare un altro rigore sbagliato, questa volta indolore (domenica contro l’Udinese). Per l’Atalanta, dubbio Caldara: il futuro juventino ha ancora problemi alla schiena e dunque Palomino si candida ad avere un posto dal primo minuto, al fianco di Andrea Masiello e Toloi. Hateboer e Spinazzola dovrebbero essere i due laterali incaricati di spingere e alzare il baricentro della squadra; consueto ballottaggio tra De Roon e Cristante a meno che il secondo non venga dirottato sulla trequarti con Ilicic a fare compagnia a Gomez. In alternativa dentro Petagna, mentre Freuler quasi certamente sarà della partita anche in virtù dei due gol che nello scorso campionato ha segnato contro la Juventus.

Per questo recupero di Serie A la Juventus parte ancora una volta con i favori del pronostico: secondo l’agenzia di scommesse Snai infatti i bianconeri hanno una quota per la loro vittoria, identificata dal segno 1, che vale 1,43 e che è parecchio più bassa di quella che accompagna invece il successo esterno dell’Atalanta, per i quale dovrete giocare il segno 2 e che ha un valore di 8,50. Paga piuttosto bene anche l’eventualità del pareggio: giocando il segno X e indovinando l’esito della sfida dell’Allianz Stadium, il vostro guadagno sarebbe di 4,25 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

