Montella, Di Francesco e Allegri/ Tre italiani ai quarti di Champions, aspettando Conte

Montella, Di Francesco e Allegri: tre italiani ai quarti di Champions, aspettando Conte. Grande successo dei tecnici del Bel Paese, entrati nel club delle prime otto d’Europa

Eusebio Di Francesco, allenatore Roma - LaPresse

Un successo italiano in Champions League. Dopo dieci anni, grazie alla vittoria contro lo Shakhtar Donetsk di ieri sera, la Roma conquista i quarti di finale di Champions. Nel club delle prime otto d’Europa troverà un altro top club del Bel Paese, leggasi la Juventus, che settimana scorsa si è sbarazzata del Tottenham, battendo gli Spurs a Londra con il risultato di due reti a uno. Ma il profumo italiano non finisce qui perché sempre nella serata di ieri, Vincenzo Montella ha fatto l’impresa, superando il Manchester United nello storico Old Trafford, vincendo per due a uno, e strappando così il pass per la fase successiva della Champions. Una grande vittoria personale quella dell’Aeroplanino, esonerato dal Milan a fine novembre, e che nella coppa dalle grandi orecchie ha esordito proprio con il Siviglia nella gara contro José Mourinho. E il circolo tricolore potrebbe non esaurirsi qui, visto che questa sera il Chelsea di Antonio Conte affronterà il Barcellona per il ritorno degli ottavi.

CONTE, INZAGHI E GATTUSO…

L’impresa è al limite del proibito, visto che i Blues hanno pareggiato in casa uno a uno, ma nulla sarà da lasciare al caso, e magari il salentino avrà una motivazione in più, proprio vedendo i suoi connazionali già qualificati. Se anche l’ex commissario tecnico della nazionale italiana dovesse conquistare i quarti, metà degli allenatori sarebbero italiani, un motivo di grande orgoglio per il nostro paese. E non dimentichiamoci dell’Europa League, visto che domani scenderanno in campo la Lazio e il Milan. I biancocelesti voleranno in Ucraina per giocare contro i padroni di casa della Dinamo, e sono reduci dal due a due dell’Olimpico: l’impresa non è impossibile anche perché la squadra di Kiev è senza dubbio alla portata di Immobile e compagnia. Ben più complicato il cammino del Milan e di Gattuso, visto che i rossoneri hanno perso la scorsa settimana in casa contro l’Arsenal, e per ribaltare il match all’Emirates servirà una serata... da Ringhio.

