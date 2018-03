MotoGp, Valentino Rossi / "Non vedo l'ora di tornare in pista con la Yamaha, finalmente si riparte!"

MotoGp, Valentino Rossi: il pilota della Yamaha è pronto a scendere in pista e soddisfatto delle attuali sensazioni. Decisamente carico vuole tornare a vincere e a fare la differenza.

14 marzo 2018 Matteo Fantozzi

MotoGp, Valentino Rossi - La Presse

Valentino Rossi è pronto con la sua Yamaha a tornare in pista per il Motogp 2018 che parte domenica prossima. Il pilota ha sottolineato: "Finalmente si ricomincia. La prima gara dopo i test è sempre e comunque un momento speciale. I test hanno dimostrato che come tutti abbiamo punti forti e deboli, c'è da lavorare ma in Yamaha tutti spingono per fare belle gare e vincere." E' un momento in cui si fanno poi le ultime valutazioni, ma Valentino Rossi è soddisfatto della sua moto: "Ci sono ancora da fare dei passi in avanti nei turni di prove libere. Mi sento bene e l'allenamento è stato buono. Sono pronto a ripartire con tutto il team. Sarà una stagione davvero interessante e sembra che saremo in tanti ad essere veloci. Faremo del nostro meglio per ottenere buoni risultati". I riflettori sono tutti per Valentino Rossi con il pubblico italiano che spera di vederlo esultare ancora.

IL DOTTORE È CARICO

Valentino Rossi è carico e pronto per l'inizio di questo nuovo MotoGp che prenderà il via domenica sul circuito di Losail a Doha. Il pilota della Yamaha arriva a questo appuntamento dopo una stagione in cui ha dato tutto, ma non ha ottenuto i risultati che ci si aspettava. Il Motomondiale 2017 ha visto Valentino Rossi posizionarsi quinto dietro nell'ordine a Marc Marquez della Honda, Andrea Dovizioso della Ducati, Maverick Vinales della Yamaha e Daniel Pedrosa della Honda. È una stagione importante per Valentino Rossi che a febbraio ha compiuto trentanove anni e si avvia ormai alla fine della sua carriera. Nonostante questo il pilota ha dimostrato ancora una volta di avere la voglia di un esordiente e con grandissima professionalità si accinge a ribaltare diversi pronostici che al momento lo vedono dietro appunto a chi nella scorsa stagione l'ha costretto al quinto posto.

