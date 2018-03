Nicchi, Var in Serie A anche l'anno prossimo/ “Siamo molto soddisfatti, non torniamo indietro, sulla Lazio…”

Nicchi, Var in Serie A anche l'anno prossimo: “Siamo molto soddisfatti, non torniamo indietro, sulla Lazio…”. Il numero uno degli arbitri ha parlato a margine dell’evento in Figc

Il Var ci sarà anche l'anno prossimo - LaPresse

Il Var non abbandonerà la Serie A in tempi brevi. Lo ha fatto chiaramente capire il numero uno dell’associazione italiana arbitri, Marcello Nicchi, che parlando a margine della presentazione dei 120 anni della Federcalcio italiana, ha ammesso: «Non si torna indietro. Lavoriamo tutti i giorni per migliorare, non sarà possibile azzerare tutto e arrivare alla perfezione, ma siamo nel primo anno. Dopo cinque mesi i risultati sono buoni: ci sono stati degli errori, è vero, ma bisogna andare a vedere quanti ne sono stati evitati». Un Nicchi soddisfatto quindi, nonostante in queste ore impazza la protesta della Lazio, che ha puntato il dito proprio nei confronti del video assistant referee, che a suo modo di vedere l’ha fortemente penalizzata.

“OGNI DOMENICA CI SONO 11.000 PARTITE”

Per Nicchi, però, è normale che la macchina non sia perfetta: «Le polemiche vengono fuori – ha proseguito - perché tutte le domeniche si giocano 11.000 partite. Se non si giocasse non ci sarebbero né polemiche e né discussioni. Noi ci preoccupiamo solo di fare le cose al meglio, migliorando tutto quello che è possibile. Poi ognuno farà le proprie valutazioni». Intanto i tifosi della Lazio protesteranno proprio davanti alla Figc nella giornata di domenica; molte le partite in cui i biancocelesti hanno subito dei torti evidenti, per ultima, la sfida contro il Cagliari di domenica scorsa, durante la quale ai rossoblu è stato assegnato un rigore grazie al Var, mentre Immobile è stato punito per aver simulato, quando in realtà poteva starci il penalty anche in favore dei capitolini. A riguardo, però, Nicchi ha spiegato: «Non sono argomenti di mia competenza, ci penserà chi di dovere».

