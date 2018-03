Pagelle/ Barcellona Chelsea: i voti della partita (Champions League, ritorno ottavi - primo tempo)

Pagelle Barcellona Chelsea: i voti della partita che si è giocata al Camp Nou, valida per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League. Si ripartiva del risultato di 1-1

14 marzo 2018 Federico Giuliani

Pagelle Barcellona Chelsea, Champions League (Foto LaPresse)

Il primo tempo di Barcellona-Chelsea termina con il risultato di 2-0 in favore dei padroni di casa. La strada è subito in discesa per il Barcellona, che al 2' sblocca già il match grazie alla rete di Leo Messi, alla 99esima marcatura in Champions League. Tutto parte dalla stessa Pulce, che chiede l'uno due con Dembélé (7). Alonso intercetta il pallone, che finisce però dalle parti di Suarez (6). Ci pensa l'uruguaiano a servire Messi (8), che da posizione angolata lascia partire una conclusione che si infila in mezzo alle gambe di Courtois (4,5), che si fa beffare sul primo palo. Il Chelsea incassa il colpo ma reagisce con rabbia e agonismo. Willian (7) mette i brividi alla difesa catalana con un paio di strappi da vero fuoriclasse, ma Giroud (5) è perennemente in balia di Piqué (7). I Blues impegnano Ter Stegen (6) al 12' con un tiro del solito Willian che fa soltanto il solletico al portiere dei locali. Nel momento migliore degli uomini di Conte il Barcellona raddoppia. Fabregas (4,5) commette un errore madornale in mezzo al campo; ne approfitta Messi, che recupera la sfera e se ne va in campo aperto, saltando prima Christensen (5) poi Azpilicueta (5,5). La Pulce apre sulla destra per Dembélé, che scarica una bordata all'incrocio dei pali. Al 27' Iniesta libera Suarez a tu per tu con Courtois ma il belga questa volta si oppone. Al 36' il Chelsea si divora la rete che potrebbe riaprire il match: Willian serve Alonso (6) ma Ter Stegen si oppone. Poco dopo Kanté penetra in area ma manca il bersaglio grosso. Nel finale altra chance per gli ospiti, con Alonso che colpisce il palo da calcio di punizione dal limite.

BARCELLONA CHELSEA: LE PAGELLE DEL PRIMO TEMPO

VOTO PARTITA 7,5 - Gara straordinaria per qualità e ritmo. Pronti, via: gol in avvio. Di meglio non si poteva chiedere. VOTO BARCELLONA 7 - Squadra a dir poco cinica. Due tiri e due reti nei primi 20'. Buona solidità difensiva. E Messi in queste condizioni è uno spettacolo. MIGLIORE BARCELLONA MESSI 8 - Segna il gol che sblocca il match poi realizza un capolavoro con l'assist per il raddoppio di Dembélé. Gli inglesi non sanno come fermarlo. PEGGIORE BARCELLONA SERGI ROBERTO 6 - Un po' in affanno perché deve coprire i buchi lasciati da Dembélé. VOTO CHELSEA 5,5 - Buono l'atteggiamento iniziale e la reazione dopo la rete subita a freddo. Pesano alcuni errori difensivi. MIGLIORE CHELSEA WILLIAN 7 - L'unico in grado di accendere la luce con strappi e fiammate da vero fuoriclasse. PEGGIORE CHELSEA FABREGAS 4,5 - Lui e Kanté sono finiti nel tritacarne blaugrana. Il catalano ha l'aggravante di aver commesso l'errore che ha spalancato le porte del 2-0 avversario. VOTO ARBITRO (Skomina) 5,5 - Non sempre riesce a tenere le redini del match. Non placa diverse proteste.

© Riproduzione Riservata.