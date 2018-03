Pagelle/ Juventus Atalanta: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A recupero 26^ giornata - primo tempo)

Pagelle Juventus Atalanta, i voti della partita per il Fantacalcio: i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo all'Allianz Stadium nel recupero della 26^ giornata di Serie A

14 marzo 2018 Alessandro Rinoldi

Pagelle Juventus Atalanta, Serie A 26^ giornata (Foto LaPresse)

Ecco le nostre pagelle del primo tempo di Juventus Atalanta con i voti dei peggiori ed i migliori giocatori scesi in campo per ciascuna squadra finora nel recupero della ventiseiesima giornata di Serie A. Al termine del primo tempo le formazioni di Juventus ed Atalanta sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sull'1 a 0. I padroni di casa sfiorano il possibile vantaggio al 19' quando la conclusione di Matuidi viene salvata in calcio d'angolo da Palomino. A sbloccare la gara ci pensa Higuain, bravo a capitalizzare il contropiede di Douglas Costa al 29'. L'argentino fallisce poi il raddoppio al 43' e gli ospiti provano a reagire con i tiri imprecisi da parte di Palomino ed Hateboer.

PAGELLE PRIMO TEMPO JUVENTUS ATALANTA

VOTO JUVENTUS (PRIMO TEMPO): 7 Sblocca la sfida non senza faticare. MIGLIORE JUVENTUS (PRIMO TEMPO): HIGUAIN 7 Porta avanti i suoi tenendo costantemente in apprensione la difesa bergamasca. PEGGIORE JUVENTUS (PRIMO TEMPO): MANDZUKIC 5,5 Un po' troppo fuori dai giochi rispetto a quanto fatto vedere dai suoi compagni. VOTO ATALANTA (PRIMO TEMPO): 6,5 Gioca bene ma pecca un po' di concentrazione dalla trequarti in su. MIGLIORE ATALANTA (PRIMO TEMPO): PALOMINO 6,5 Leader difensivo evitando il peggio più di una volta. PEGGIORE ATALANTA (PRIMO TEMPO): HAAS 5 Perde qualche possesso di troppo nel mezzo.

