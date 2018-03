Paralimpiadi invernali 2018/ Pyeongchang: Giacomo Bertagnolli oro in gigante, primo successo azzurro!

Paralimpiadi invernali 2018 Pyeongchang: Giacomo Bertagnolli oro in gigante, primo successo azzurro! Il trentino con la guida Fabrizio Casal vince con distacchi abissali

14 marzo 2018 - agg. 14 marzo 2018, 10.06 Mauro Mantegazza

Paralimpiadi invernali Pyeongchang 2018: Giacomo Bertagnolli in azione (LaPresse)

Giacomo Bertagnolli e la guida Fabrizio Casal hanno vinto la medaglia d’oro nello slalom gigante per gli ipovedenti alle Paralimpiadi Invernali 2018 di Pyeongchang. Per l’Italia è la quarta medaglia e il primo oro, una enorme soddisfazione dopo lo zero di Sochi 2014 e la consacrazione definitiva per questa coppia di giovani trentini che completano il proprio podio: bronzo in discesa, argento in super-G e adesso l’oro in gigante, addirittura con qualche rimpianto per lo sci perso da Casal nel corso della combinata, altra gara in cui avrebbero potuto puntare a salire sul podio. Delusione comunque subito cancellata da questo meraviglioso gigante nel quale Bertagnolli ha rifilato ben 5”08 al secondo classificato, lo slovacco Jakub Krako. Terzo posto per il canadese Mac Marcoux, staccato esattamente di sette secondi da Bertagnolli. Non ci sono comunque dubbi sul fatto che siano loro gli sciatori di punta di queste Paralimpiadi: per lo slovacco un oro e due argenti, per l’azzurro un oro, un argento e un bronzo, per il canadese un oro e un bronzo.

PARALIMPIADI INVERNALI 2018: GIACOMO BERTAGNOLLI ORO CON FABRIZIO CASAL

Per l’Italia questo oro colma un vuoto che a livello invernale durava dalle Paralimpiadi di Vancouver 2010, quando Francesca Porcellato conquistò il primo posto nella sprint femminile di sci di fondo. Per trovare medaglie d’oro nello sci alpino dobbiamo invece tornare a Torino 2006, quando Gianmaria Dal Maistro si impose nel super-G maschile e Silvia Parente nel gigante femminile. Chiusa la prima manche già con oltre tre secondi di vantaggio sul secondo, l’altro slovacco Miroslav Haraus (che poi sarebbe scivolato al quarto posto), Giacomo Bertagnolli è stato il più forte di tutti anche nella seconda manche: 1’05”12 e 1’05”39 sono state le due prestazioni dell’azzurro, per un tempo complessivo di 2’10”51. A soli 19 anni - è nato a Cavalese il 18 gennaio 1999 - il trentino potrebbe segnare un’epoca dello sci paralimpico, in Italia e non solo.

