Probabili formazioni/ Arsenal Milan: diretta tv, orario, le notizie live (Europa League)

Probabili formazioni Arsenal Milan: diretta tv, orario, le notizie live sui due schieramenti. Gattuso con la formazione tipo, Wenger perde Mustafi ma ritrova Bellerin e Nacho Monreal

14 marzo 2018 Claudio Franceschini

Arsenal Milan, ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2017-2018, si gioca alle ore 21:05 di giovedì 15 marzo. All’Emirates i rossoneri sono chiamati a una missione davvero difficile e impegnativa: ribaltare cioè lo 0-2 incassato a San Siro una settimana fa. Mentre la squadra di Gennaro Gattuso vola in campionato e ha sensibilmente avvicinato il quarto posto, in Europa rischia di salutare la competizione: servirà almeno un 3-1 per qualificarsi e, anche se i Gunners nel turno precedente hanno clamorosamente rischiato l’eliminazione facendosi battere in casa dall’Ostersund, l’impresa di ribaltare quanto avvenuto in casa non si preannuncia affatto semplice. Intanto possiamo andare a vedere quali sono i dubbi e le certezze che albergano nella mente dei due allenatori alla vigilia della partita, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Arsenal Milan.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Arsenal Milan sarà trasmessa in diretta tv in chiaro, e dunque l’appuntamento è sul canale Tv8; in più come al solito sarà disponibile anche sui canali della televisione satellitare a pagamento, nello specifico su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 (qui con codice d’acquisto 414099 per chi non avesse sottoscritto il pacchetto Calcio) con la solita possibilità di assistere alla sfida di Europa League anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL MILAN

I DUBBI DI WENGER

Arsène Wenger non vuole commettere lo stesso errore dei sedicesimi, e dunque dovrebbe dare campo ai suoi titolari: rinfrancato dal ritorno alla vittoria in Premier League (3-0 al Watford), il tecnico alsaziano dovrebbe dunque presentare una formazione molto simile a quella che ha giocato a San Siro: in porta Ospina secondo la naturale alternanza dei portieri, in difesa dovrebbe mancare Mustafi e allora Chambers scala al centro, dando spazio a destra al rientrante Bellerin (a sinistra invece Kolasinac è ancora favorito su Nacho Monreal). Grande qualità in mediana: Ramsey e Wilshere sono due mezzali che hanno tempi di inserimento (soprattutto il gallese) e che sanno far girare la palla, giocheranno ai lati di Granit Xhaka che da quando è arrivato all’Arsenal si è preso i gradi di playmaker e non dovrebbe mollarli nemmeno giovedì sera. A proposito di qualità, i Gunners ne hanno in abbondanza anche sulla trequarti: Mkhitaryan, che ha stappato la partita di San Siro, giocherà in coppia con il sinistro fatato di Mesut Ozil che, anche senza segnare, è stato uno dei migliori in campo nella gara di andata. Davanti a tutti, dovendo rinunciare ad Aubameyang, si candida ancora Welbeck.

LE SCELTE DI GATTUSO

Un paio di cambi è stato operato da Gattuso nella vittoria all’ultimo secondo di Marassi: giovedì sera invece il Milan dovrebbe presentarsi all’Emirates con gli stessi undici che hanno giocato all’andata, e che rappresentano poi quella che è ormai la formazione tipo. Bonucci e Alessio Romagnoli davanti a Donnarumma, con Calabria che si riprende la maglia a destra e Ricardo Rodriguez confermato a sinistra; a centrocampo non cambia nulla perchè la linea funziona a meraviglia, guidata da un Lucas Biglia in crescita esponenziale e con Kessie e Bonaventura che come sempre agiranno da mezzali, chiamate ancor più del solito a inserirsi negli spazi per aumentare il potenziale offensivo. Nel tridente Suso e Calhanoglu sono certi del posto, a meno che Gattuso non voglia cercare la rimonta con due punte di ruolo: in questo caso Cutrone si allargherebbe a sinistra dove è già stato impiegato sporadicamente in stagione. Se dovesse permanere il solito schema, il giovane del vivaio sarebbe favorito su André Silva (finalmente sbloccatosi in campionato) e Kalinic, partito titolare domenica contro il Genoa.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL MILAN: IL TABELLINO

ARSENAL (4-3-2-1): 13 Ospina; 24 Bellerin, 21 Chambers, 6 Koscielny, 31 Kolasinac; 8 Ramsey, 29 G Xhaka, 10 Wilshere; 11 Ozil, 77 Mkhitaryan; 23 Welbeck

A disposizione: 33 P. Cech, 16 Holding, 18 Monreal, 30 Maitland-Niles, 61 Nelson, 17 Iwobi, 62 Nketiah

Allenatore: Arsène Wenger

Squalificati: -

Indisponibili: Mustafi, Mertesacker, Cazorla, Lacazette

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli, 68 Ri. Rodriguez; 79 Kessie, 21 Lucas Biglia, 5 Bonaventura; 8 Suso, 63 Cutrone, 10 Calhanoglu

A disposizione: 90 An. Donnarumma, 17 C. Zapata, 73 Locatelli, 18 Montolivo, 11 Borini, 7 Kalinic, 9 André Silva

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: -

Indisponibili: Storari, A. Conti

