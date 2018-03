Probabili formazioni/ Barcellona Chelsea: quote, le ultime novità live (Champions League)

Probabili formazioni Barcellona Chelsea: le quote e le ultime novità live sui due schieramenti al Camp Nou. Buone notizie per Conte che ritrova Rudiger, i blaugrana sono senza Coutinho

14 marzo 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Barcellona Chelsea, Champions League (Foto LaPresse)

Barcellona Chelsea, il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2017-2018, si gioca al Camp Nou con calcio d’inizio alle ore 20:45 di mercoledì 14 marzo. Diventata ormai una grande classica del calcio europeo, questa sfida ha sempre vissuto sui binari del grande equilibrio a prescindere dalla squadra che fosse riuscita ad avere la meglio, e in questo doppio incrocio non ci si è smentiti: a Stamford Bridge tre settimane fa è finita 1-1 con i gol di Willian e Leo Messi. Questo significa che la qualificazione ai quarti di finale è un caso ancora aperto, ma a voler guardare meglio scopriamo che il Barcellona parte con i favori del pronostico, perchè può giocare il ritorno in casa e perchè con uno 0-0 sarebbe qualificato, mentre il Chelsea dovrà necessariamente segnare almeno un gol. Vediamo subito in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco tra poche ore, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Barcellona Chelsea.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai è una di quelle che hanno quotato questa partita di Champions League: Barcellona che parte favorito e non di poco, visto che la quota sul segno 1 per la sua vittoria vale 1,40. Troviamo il segno 2, che identifica l’affermazione esterna del Chelsea, a 7,75 e dunque è piuttosto evidente quale sia, almeno sulla carta, la distanza tra le due squadre; il segno X è quello che dovrete giocare qualora pensiate che questa partita del Camp Nou possa finire con un pareggio, e in questo caso il guadagno sarebbe di 4,75 volte la cifra che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA CHELSEA

LE SCELTE DI VALVERDE

Dominante nella Liga, il Barcellona vuole tornare a mettere le mani anche sulla Champions League e inevitabilmente questa sera scenderà in campo con i migliori: Ernesto Valverde ha ancora il grande dubbio Iniesta, il capitano si è allenato ma non è al meglio per una tendinite e di conseguenza potrebbe lasciare il campo a un sostituto. Paulinho in questo senso sembra partire favorito su André Gomes, mentre gli altri elementi in mediana saranno senza sorprese Rakitic e Sergio Busquets; in difesa si va verso la conferma della coppia formata da Pique e Umtiti, a destra ci sarà Sergi Roberto mentre dall’altra parte Digne insidia la posizione di Jordi Alba, che è comunque in vantaggio. Nel tridente offensivo il tecnico blaugrana non potrà schierare Coutinho, che ha giocato il girone con il Liverpool e dunque non è convocabile: le soluzioni potenziali sono almeno tre ma quella che al momento sembra la scelta che va per la maggiore riguarda la titolarità di Ousmane Dembélé sulla corsia mancina, con Messi - a riposo contro il Malaga - che occuperà la destra (in realtà avrà come al solito facoltà di muoversi come meglio crede) e Luis Suarez, a secco in questa edizione di Champions League, che sarà la prima punta.

I DUBBI DI CONTE

Non ci sarà David Luiz, un’opzione in meno sia per la difesa che per il centrocampo; Antonio Conte ha qualche dubbio soprattutto nel reparto offensivo, dove Morata parte favorito su Giroud e dove potrebbe essere schierato Pedro, il grande ex che però deve accettare di essere in ritardo rispetto a Eden Hazard e Willian che ovviamente sono favoriti. Per il resto la squadra dovrebbe rimanere la solita: Tiemoué Bakayoko ha la possibilità di mettere in crisi le scelte in mediana del suo allenatore, Kanté e Fabregas però partono con largo vantaggio e sono loro che dovrebbero iniziare la partita, salvo ripensamenti dell’ultimo minuto. Sulle corsie laterali le scelte sono ridotte all’osso, soprattutto a sinistra dove di fatto Marcos Alonso è chiamato agli straordinari; a destra se non altro c’è l’alternativa Zappacosta, ma l’azzurro dovrebbe partire dalla panchina con Victor Moses che garantisce maggiore fisicità e capacità di ribaltare l’azione. In difesa non ci si dovrebbe scostare dai soliti titolari: Christensen, capitan Gary Cahill e Azpilicueta con Courtois tra i pali ma attenzione a Rudiger, che è tornato a disposizione e potrebbe anche iniziare questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA CHELSEA: IL TABELLINO

BARCELLONA (4-3-3): 1 Ter Stegen; 20 Sergi Roberto, 3 Piqué, 23 Umtiti, 18 Jordi Alba; 4 Rakitic, 5 Sergio Busquets, 15 Paulinho; 10 Messi, 9 L. Suarez, 11 O. Dembélé

A disposizione: 13 Cillessen, 22 A. Vidal, 24 Yerry Mina, 25 Vermaelen, 19 Digne, 21 André Gomes, 17 Paco Alcacer

Allenatore: Ernesto Valverde

Squalificati: -

Indisponibili: Nélson Semedo, Denis Suarez, Iniesta

CHELSEA (4-2-3-1): 13 Courtois; 27 Christensen, 24 G. Cahill, 28 Azpilicueta; 15 Victor Moses, 7 Kanté, 4 Fabregas, 3 Marcos Alonso; 22 Willian, 10 E. Hazard; 9 Morata

A disposizione: 1 Caballero, 44 Ampadu, 2 Rudiger, 21 Zappacosta, 6 Drinkwater, 14 T. Bakayoko, 18 Giroud

Allenatore: Antonio Conte

Squalificati: -

Indisponibili: David Luiz

