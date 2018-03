Probabili formazioni/ Besiktas Bayern Monaco: quote, le ultime novità live (Champions League)

Probabili formazioni Besiktas Bayern Monaco: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Possibile l'ampio turnover da parte di entrambe vista l'andata

14 marzo 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Besiktsas Bayern Monaco, Champions League (Foto LaPresse)

Besiktas Bayern Monaco, valida per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2017-2018, si gioca alle ore 18:00 (italiane) di mercoledì 14 marzo; è di fatto una formalità per i tedeschi, che viaggiano a marce spedite verso la qualificazione dopo aver vinto per 5-0 la partita di andata. Una rimonta dei turchi appare francamente impossibile: dovrebbero vincere almeno 6-0 per ottenere il passo per i quarti, e dovrebbero farlo contro una squadra che nelle ultime stagioni di Champions League hanno mostrato una grande costanza, e che nel paragone di qualità ed esperienza tra le due rose sono nettamente superiori. Per cui, è possibile che dopo l’esito della sfida di tre settimane fa entrambi gli allenatori diano vita al turnover; andiamo però a vedere se effettivamente potrebbe essere questo il quadro delle scelte per la sfida del Vodafone Park, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Besiktas Bayern Monaco.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per Besiktas Bayern Monaco, quasi incredibilmente, non sono così clamorosamente sbilanciate verso gli ospiti come ci si sarebbe potuti aspettare: certo i bavaresi restano favoriti, ma per esempio la Snai ci dice che il segno 2 per la loro vittoria vale 1,55 mentre il segno 1, che indica il successo casalingo del Beskitas, ha un valore di 5,50. Visto anche il 5-0 dell’andata, ci saremmo aspettati altri valori sinceramente, ma questo è quanto; il segno X identifica come sempre la possibilità del pareggio, in questo caso il vostro guadagno sulla partita di Champions League sarebbe di 4,50 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI BESIKTAS BAYERN MONACO

LE SCELTE DI GUNES

Lo abbiamo già detto: è possibile un ampio turnover, anche se sicuramente tra le due squadre è il Besiktas quella che vuole maggiormente tenere fede al risultato, dovendo anche mostrare un po’ di orgoglio e volendo abbandonare la Champions League a testa alta. La rosa poi non è sicuramente così allungata come quella del Bayern, e di conseguenza le eventuali scelte di Senol Gunes non potranno essere troppo diverse; sicuramente cambierà l’assetto difensivo vista la squalifica di Vida, Gary Medel può andare ad affiancare Pepe e questo porterebbe a inserire Arslan al centro del campo insieme a capitan Hutchinson, mentre Gokhan Gonul e uno tra Caner Erkin e Adriano (che all’andata avevano giocato a destra) saranno i terzini. In pota potrebbe essere confermato Fabri, ma Tolga Zengin scalpita; nel reparto offensivo invece è possibile la staffetta tutta orange tra Lens (che va verso una maglia da titolare) e Babel, in posizione di trequartista centrale si prepara Ozyakup (con Talisca verosimilmente in panchina), a destra la possibile conferma di Quaresma. Nel ruolo di prima punta giocherà invece Negredo, un altro dei veterani di questa squadra.

GLI 11 DI HEYNCKES

Sarà davvero molto interessante valutare quello che Jupp Heynckes vorrà fare per la partita di questa sera: con tutta la rosa a disposizione (manca solo Neuer) e un risultato archiviato in casa, il tecnico del Bayern Monaco dovrebbe far giocare le sue seconde linee o comunque chi all’andata non era sceso in campo dal primo minuto. Sarà una squadra interessante: Sule e Rudy ad esempio rappresentano la nuova guardia del Bayern, insieme a Sandro Wagner che però ha 30 anni e difficilmente sarà l’attaccante titolare per la prossima stagione. Comunque tutti e tre dovrebbero essere in campo mercoledì, con l’appoggio eventuale di Thiago Alcantara che partirà in posizione di mediano di costruzione; sugli esterni invece si potrebbero rivedere i giocatori della vecchia guardia, vale a dire Robben e Ribery che, una volta insostituibili, ovviamente adesso devono accettare di giocare meno del solito. In posizione di trequartista ci sono dei dubbi, ma Thomas Muller potrebbe avere la meglio sull’acciaccato James Rodriguez; Jerome Boateng se la gioca con Hummels per la difesa, sugli esterni possibile l’inserimento di Rafinha a destra con Alaba confermato a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI BESIKTAS BAYERN MONACO: IL TABELLINO

BESIKTAS (4-2-3-1): 1 Fabri; 77 Gokhan Gonul, 12 Medel, 5 Pepe, 3 Adriano; 13 Hutchinson, 18 Arslan; 7 Quaresma, 10 Ozyakup, 17 Lens; 9 Negredo

A disposizione: 29 Tolga Zengin, 6 Tosic, 88 Caner Erkin, 20 Uysal, 94 Talisca, 8 Babel, 30 Vagner Love

Allenatore: Senol Gunes

Squalificati: Vida

Indisponibili: -

BAYERN MONACO (4-2-3-1): 26 Ulreich; 13 Rafinha, 4 Sule, 17 J. Boateng, 27 Alaba; 19 Rudy, 6 Thiago Alcantara; 10 Robben, 25 T. Muller, 7 Ribéry; 2 Wagner

A disposizione: 22 Starke, 32 Kimmich, 5 Hummels, 24 Tolisso, 23 Vidal, 11 James Rodriguez, 9 Lewandowski

Allenatore: Jupp Heynckes

Squalificati: -

Indisponibili: Neuer

