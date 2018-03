Probabili formazioni/ Dinamo Kiev Lazio: diretta tv, orario, le notizie live (Europa League)

Probabili formazioni Dinamo Kiev Lazio: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Simone Inzaghi dovrebbe confermare gli stessi undici della sfida di andata

14 marzo 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Dinamo Kiev Lazio, Europa League (Foto LaPresse)

Dinamo Kiev Lazio si gioca alle ore 19:00 di giovedì 15 marzo: è il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2017-2018. Per i biancocelesti c’è in palio la qualificazione ai quarti, che non è impossibile anche se si è complicata dopo la partita di andata: la scorsa settimana infatti è terminata 2-2 e la squadra di Simone Inzaghi ha così sprecato la possibilità di chiudere i conti o comunque presentarsi al NSK Olimpiyskiy con un risultato favorevole. Adesso per qualificarsi la Lazio dovrà vincere, a meno che non riesca a pareggiare segnando almeno tre gol; tuttavia i rapporti di forza ci parlano ancora dei biancocelesti come superiori, e dunque c’è ottimismo per questa sfida. Vediamo intanto in che modo le due squadre potrebbero presentarsi sul terreno di gioco giovedì sera, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Dinamo Kiev Lazio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dinamo Kiev Lazio sarà trasmessa soltanto sui canali della televisione satellitare a pagamento: dunque l’appuntamento con la diretta tv è su Sky Sport 1 e Sky Calcio 4 (qui con codice d’acquisto 414088 per chi non avesse sottoscritto il pacchetto Calcio) con la solita possibilità di assistere alla sfida di Europa League anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO KIEV LAZIO

I DUBBI DI KHATSKEVICH

Tegola per la Dinamo Kiev, che dovrà giocare la partita di ritorno senza lo squalificato Garmash: sulla trequarti allora potrebbe agire Derlis Gonzalez, lasciato in panchina all’andata e pronto a essere impiegato alle spalle della prima punta. Che dovrebbe essere Junior Moraes, inspiegabilmente in panchina una settimana fa ma poi subentrato e autore del definitivo gol del 2-2, il suo settimo in questa Europa League. Il sacrificato per Aleksandr Khatskevich dovrebbe essere quindi Besiedin; a destra giocherà Tsygankov, l’uomo che aveva sbloccato la partita all’Olimpico; alle spalle di questi quattro giocatori offensivi (a sinistra ci sarà capitan Morozyuk), ecco la cerniera mediana che dovrebbe essere composta ancora da Shaparenko e Buyalsky. In difesa, a protezione del portiere Boyko, la coppia centrale che sarà formata da Burda e Kadar (ma occhio all’esperienza di Khacheridi, che potrebbe tornare utile giovedì sera) mentre sugli esterni i titolari dovrebbero essere senza troppi scossoni Kedziora (a destra) e Pivaric (a sinistra).

LE SCELTE DI INZAGHI

Simone Inzaghi dovrebbe presentare in campo una Lazio molto simile a quella vista una settimana fa: l’unico cambio potrebbe riguardare il settore di destra dove Marusic, che ha saltato le ultime due partite di campionato per squalifica, può prendere il posto di Basta. In difesa De Vrij verso la conferma: con lui dovrebbero giocare Wallace e Radu nella linea difensiva che si posizionerà davanti al portiere Strakosha. Solito centrocampo a cinque con la conferma di Lucas Leiva in posizione di playmaker, dovrebbe esserci anche Murgia secondo le solite scelte dell’allenatore per l’Europa League e a completare questo schieramento ecco Milinkovic-Savic, che domenica a Cagliari è partito dalla panchina, A sinistra Jordan Lukaku rimane favorito su Lulic; nel reparto offensivo invece dovrebbe essere ancora Felipe Anderson a fare coppia con Immobile, che cercherà anche di vincere la classifica cannonieri di questo torneo (e per farlo avrà bisogno di qualificarsi per i quarti).

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO KIEV LAZIO: IL TABELLINO

DINAMO KIEV (4-2-3-1): 71 Boyko; 94 Kedziora, 26 Burda, 44 Kadar, 23 Pivaric; 29 Buyalski, 40 Shaparenko; 15 Tsygankov, 25 D. Gonzalez, 9 Morozyuk; 11 Junior Moraes

A disposizione: 72 Rudko, 34 Khacheridi, 42 Mykolenko, 8 Shepelev, 46 Alibekov, 41 Besiedin, 13 Khlyobas

Allenatore: Aleksandr Khatskevich

Squalificati: Garmash

Indisponibili: -

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 13 Wallace, 3 De Vrij, 26 Radu; 77 Marusic, 96 Murgia, 6 Lucas Leiva, 21 S. Milinkovic-Savic; 10 Felipe Anderson, 17 Immobile

A disposizione: 23 Guerrieri, 4 Patric, 15 Bastos, 16 Parolo, 18 Luis Alberto, 7 Nani, 20 Caicedo

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: -

Indisponibili: D. Di Gennaro

