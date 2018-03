Probabili formazioni/ Juventus Atalanta: quote, le ultime novità live (Serie A, recupero 26^ giornata)

Probabili formazioni Juventus Atalanta: le quote e le ultime novità live sui due schieramenti. Recupero di Serie A: Allegri dovrebbe riproporre Buffon e Matuidi e ritrova Mandzukic

14 marzo 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Juventus Atalanta, recupero Serie A (Foto LaPresse)

Juventus Atalanta si gioca mercoledì 14 marzo e, con calcio d’inizio alle ore 18:00, è il recupero della 27^ giornata nel campionato di Serie A 2017-2018. Ricorderete come 17 giorni fa la violenta nevicata che si era abbattuta su Torino avesse impedito il regolare svolgimento della partita; fino a poche ore prima sembrava tutto in ordine, invece la neve ha attecchito immediatamente e l’arbitro (che era sempre Maurizio Mariani) aveva deciso come non fosse possibile giocare. Considerati i tempi con i quali altre partite di questo torneo si sono recuperate, due settimane e mezzo sono tutto sommato un periodo accettabile; nel frattempo la Juventus si è presa il primo posto in classifica e ha anche conquistato i quarti di finale di Champions League mentre l’Atalanta, che deve recuperare anche la partita interna contro la Sampdoria, ha ridotto il margine dal settimo posto occupato proprio dai blucerchiati. Andiamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium tra poche ore, analizzando in maniera più approfondita le scelte e i dubbi da ciascun lato nelle probabili formazioni di Juventus Atalanta.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le quote dell’agenzia di scommesse Snai la Juventus è nettamente favorita per questo recupero della 26^ giornata di Serie A: infatti il segno 1 che identifica la vittoria dei bianconeri vale 1,43 che è uno dei valori più bassi che si possano trovare su 1X2 finale. Per contro l’affermazione esterna dell’Atalanta, segno 2, è ben distanziata con una quota di 8,50 e questo chiaramente è indice del momento stagionale, del valore assoluto delle due squadre e della classifica. Sia come sia, potrete anche giocare il segno X qualora pensiate che questa partita possa terminare in parità: se all’Allianz Stadium le cose andranno in questo modo, la vincita sul recupero sarebbe di 4,25 volte la somma che avrete pensato di investire.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA

I DUBBI DI ALLEGRI

Con quale squadra si presenterà la Juventus? E’ difficile dirlo: qualche scelta comunque dovrebbe essere “fissata” da come sono andate le cose domenica. Per esempio, in porta dovrebbe tornare Buffon che ha giocato a Wembley ma è stato risparmiato contro l’Udinese, in difesa invece Benatia - se starà bene - potrà far tirare il fiato a uno tra Rugani e Chiellini così da posizionarsi al centro di uno schieramento nel quale De Sciglio e Lichtsteiner sono favoriti per le corsie laterali. In mediana restano fuori Marchisio e Sturaro: quasi sicuramente ci saranno Pjanic, utilizzato in cabina di regia, e Matuidi che si riprende il posto di interno sul centrosinistra lasciando a Khedira il compito di agire sull’altra mezzala. Da valutare anche il tridente offensivo: Cuadrado e Bernardeschi restano ai box e le scelte dunque sono ancora una volta limitate. Il ballottaggio aperto è quello tra Mandzukic, non ancora al meglio, e Douglas Costa: possibile che il brasiliano si sieda in panchina, anche perchè lasciare fuori il Dybala di questo momento è davvero difficile e Higuain deve ritrovare il gol in campionato, reduce dal rigore sbagliato contro l’Udinese che potrebbe averlo frenato psicologicamente.

LE SCELTE DI GASPERINI

Anche l’Atalanta di Gian Piero Gasperini potrebbe variare qualcosa: Caldara è ancora sofferente alla schiena e dunque potrebbe lasciare spazio a Palomino al centro della difesa, con Rafa Toloi e Andrea Masiello che saranno confermati a meno di sorprese (per esempio Mancini). In mediana invece c’è il solito balletto: Freuler sicuro del posto, De Roon se lo gioca con Cristante ma l’ex del Milan potrebbe anche essere impiegato da trequartista. Con questo modulo Ilicic andrebbe a giocare al fianco di Alejandro Gomez nello schieramento offensivo e dunque De Roon, matchwinner domenica a Bologna, sarebbe il giocatore designato per occupare la mediana insieme allo svizzero con il numero 11. Qualche ballottaggio è aperto anche sulle corsie: tutto lascia intendere che saranno i due titolari, cioè Hateboer e Spinazzola, a giocare dal primo minuto ma almeno uno tra Castagne e Gosens potrebbe trovare spazio, soprattutto il primo che ha dato prova di poter sostituire degnamente i favoriti giocando indifferentemente sia a destra (dove comunque si trova meglio) che a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ATALANTA: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): 1 Buffon; 2 De Sciglio, 4 Benatia, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 10 Dybala, 9 Higuain, 17 Mandzukic.

A disposizione: 23 Szczesny, 16 Pinsoglio, 26 Lichtsteiner, 21 Howedes, 15 Barzagli, 24 Rugani, 22 Asamoah, 27 Sturaro, 8 Marchisio, 30 Bentancur, 11 Douglas Costa.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Cuadrado, Bernardeschi.

ATALANTA (3-4-1-2): 1 E. Berisha; 3 Toloi, 6 Palomino, 5 A. Masiello; 33 Hateboer, 4 Cristante, 11 Freuler, 37 Spinazzola; 72 Ilicic; 10 A. Gomez, 29 Petagna.

A disposizione: 91 Gollini, 31 F. Rossi, 38 G. Mancini, 13 Caldara, 21 Castagne, 8 Gosens, 32 Haas, 15 De Roon, 23 Melegoni, 19 L. Rizzo, 99 Barrow, 9 Cornelius.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

